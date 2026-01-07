Američani so sporočili, da je naftni tanker Marinera, povezan z Venezuelo, po več kot dveh tednih zasledovanja prek Atlantika pod nadzorom. To je potrdil ameriški uradnik, navaja Sky News.

Američani že na ladji

Operacijo zasega je vodilo ameriško ministrstvo za domovinsko varnost ob podpori vojske ZDA. Ameriški organi pregona so trenutno na ladji, je navedel vir, ministrstvo za domovinsko varnost pa je prevzelo vodstvo operacije. Zaseg, ki bi lahko povečal napetosti z Rusijo, se dogaja po tem, ko je tanker, prvotno znan kot Bella-1, prečkal ameriško pomorsko »blokado« tankerjev in zavrnil poskuse ameriške obalne straže, da bi se vkrcala nanj.

Ameriški uradniki so pred tem za Reuters povedali, da so v bližini med potekom operacije ruske vojaške ladje, vključno z rusko podmornico.

Ruska državna novinarska hiša RT pa je pred tem poročala, da helikopter, za katerega se domneva, da prevaža ameriške vojaške sile, poskuša pristati na naftnem tankerju. Rusija je napotila podmornico in druge bojne ladje, da spremljajo prazen in star naftni tanker, ki se je poskušal izogniti prestrezanju, odkar je ameriška obalna straža decembra poskušala izvesti njegov zaseg, potem ko je Washington blokiral sankcionirane pošiljke nafte v Venezuelo in iz nje. Rusija je sicer večkrat pozvala ZDA, naj prenehajo pregon ladje.

Ameriško južno poveljstvo, ki nadzoruje vojaške dejavnosti v Latinski Ameriki in na Karibih, je v torek na X-u objavilo, da »ostaja pripravljeno podpreti partnerske agencije ameriške vlade pri nasprotovanju sankcioniranim plovilom in akterjem, ki prečkajo to regijo«. Ruske podmornice ni omenilo.

Pluje pod rusko zastavo

Preden so ZDA zasegle tanker Mariner, je rusko zunanje ministrstvo po poročanju RT sporočilo, da je plovilo v mednarodnih vodah in deluje v skladu z mednarodnim pomorskim pravom.

Ministrstvo je sporočilo, da plovilo pluje pod rusko zastavo, in pozvalo zahodne države, vključno z ZDA, naj spoštujejo njihovo pravico do svobode plovbe.