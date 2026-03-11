Drama na letališču Phuket: letalu pri pristanku odpadlo kolo, potniki evakuirani (VIDEO in FOTO)

Letalo družbe Air India Express, ki je letelo iz Hyderabada, je danes trdo pristalo na mednarodnem letališču Phuket na Tajskem, kar je povzročilo znatno škodo na njegovem nosnem podvozju. Po incidentu so letališke oblasti za več ur zaprle pristajalno stezo. Letalo tipa Boeing 737 MAX 8 je imelo na krovu 133 potnikov. Vsi potniki so bili varno evakuirani iz letala in odpeljani v čakalni prostor za potnike. Viri so povedali, da je imelo letalo težavo med pristajanjem, pri čemer se je zlomilo nosno podvozje, letalo pa je drselo po pisti. Fotografije s prizorišča prikazujejo zlomljeno nosno kolo, ki leži na pisti.

Na kraj so pohitele ekipe za nujne primere in letališke oblasti, da bi zavarovale območje in zagotovile varnost vseh na letalu. Pristajalna steza je bila zaprta, da bi odstranili letalo in izvedli varnostne preglede. Nosno kolo je ključni del pristajalnega podvozja letala, odgovoren za krmiljenje in podporo sprednjemu delu letala med premikanjem po tleh, vzletom in pristankom.

»Potrjujemo, da je imel naš let Hyderabad–Phuket 11. marca težavo z nosnim kolesom na letališču Phuket. Posadka je sledila vsem standardnim protokolom, potniki pa so zapustili letalo. Zahvaljujemo se našim potnikom, oblastem letališča Phuket in vsem vpletenim za sodelovanje,« je povedal tiskovni predstavnik.

Let IX 938 je po podatkih spletne strani za sledenje letom flightradar24.com vzletel iz Hyderabada ob 6.42 namesto ob predvidenem času odhoda ob 6.20, na mednarodnem letališču Phuket pa je pristal ob 11.40 po lokalnem času. Okoli 11.55 so letališki uradniki potrdili, da je letalo trdo pristalo, zaradi česar je bilo poškodovano sprednje pristajalno podvozje. Nosna kolesa so pozneje namestili, kar je omogočilo ponovno vzpostavitev normalnega delovanja letališča. »Opravičujemo se za incident, ki bo raziskan v skladu z uveljavljenimi postopki,« je dejal tiskovni predstavnik, poroča ndtv.com/world.