Drama na letalu za Beograd: potnik omenil »bombo«, vsi morali takoj ven

Na splitskem letališču se je v ponedeljek popoldne odvila prava drama. Potniki letala družbe Air Serbia, ki bi moralo ob 15.20 poleteti proti Beogradu, so morali zaradi suma na bombo zapustiti letalo. Policisti so enega od potnikov odpeljali, letalo pa so morali zaradi varnostnih razlogov pregledati. Po pripovedovanju enega od potnikov so potniki že sedeli v letalu, ko je vanj nenadoma vstopilo več policistov, nekateri v uniformah, drugi v civilu. Ob letalu je bilo tudi policijsko vozilo. Policisti so nato iz letala pospremili starejšega sivolasega moškega, ki naj bi sedel v tretji ali četrti vrsti.

Stevardesa: »Omenil je besedo bomba«

Potniki sprva niso vedeli, kaj se dogaja. Eden od njih je za pojasnilo vprašal stevardeso. »Omenil je besedo bomba,« naj bi mu na kratko odgovorila. Napetost na letalu je nato še narasla. Nekateri potniki naj bi ga zaradi strahu zapustili že sami, okoli 15.40 pa se je prek zvočnika oglasil pilot in sporočil, da morajo letalo zapustiti vsi. Pojasnil je, da mora biti letalo iz varnostnih razlogov pregledano.

Po poročanju Dnevnika.hr je policija enega potnika prijela. Več podrobnosti o tem, kaj natančno je povedal in ali je šlo za dejansko grožnjo, ob objavi informacije še ni bilo znanih. Prav tako še ni bilo jasno, kako dolgo bo pregled trajal in kdaj bo letalo lahko nadaljevalo pot proti Beogradu.