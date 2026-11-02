Drama na nebu blizu nas! Zaradi grožnje z bombo vzletel vojaški lovec, potniško letalo družbe Wizz Air morali nujno preusmeriti

Na letu iz Londona proti Sofiji je danes vladalo izredno stanje. Zaradi grožnje z bombo so morali potniško letalo družbe Wizz Air nujno preusmeriti na letališče v Budimpešti, v zrak pa je poletel tudi vojaški lovec gripen, ki je letalo spremljal vse do pristanka v Budimpešti.

Kot poroča Reuters, so se madžarske oblasti na grožnjo nemudoma odzvale. V zrak so poslale vojaško lovsko letalo gripen, ki je prevzelo spremstvo potniškega letala. O dogodku je na Facebooku spregovoril tudi madžarski obrambni minister Romulusz Ruszin-Szendi.

Letalo varno pristalo, sledil temeljit pregled

Kljub resni grožnji in nenadni spremembi poti je potniško letalo varno pristalo na letališču v Budimpešti. Tam so ga pričakale pristojne službe, ki so nemudoma začele izvajati poostrene varnostne ukrepe. Varnostni pregled je zajel tako letalo kot vse potnike na krovu. Da poteka temeljit pregled, so za madžarski portal 24.hu potrdili tudi pri letalski družbi Wizz Air. Madžarska policija je na letališču izvajala dodatne varnostne ukrepe, je potrdil obrambni minister.

Vojaški lovec se je vrnil v bazo

Po uspešno opravljenem spremstvu in varnem pristanku potniškega letala se je madžarski vojaški lovec gripen vrnil v svojo letalsko bazo v Kecskemétu. Ali je bila grožnja z bombo resnična ali lažna, za zdaj še ni znano. Prav tako pristojni še niso razkrili, kdo je grožnjo posredoval oziroma na kakšen način so jo prejeli.