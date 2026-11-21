Katarsko kraljevo letalo, Airbus A319-133(CJ) iz flote Qatar Amiri Flight, je v začetku tedna ob močnih sunkih vetra v Švici izvedlo zahteven pristanek v bočnem vetru. Na posnetku je videti, kako se letalo na poti proti letališču v Bernu močno nagiba, medtem ko v ozadju izstopajo zasnežene gore. Veter ga večkrat potisne s predvidene smeri, krila pa ob spuščanju proti stezi za trenutek zanihajo gor in dol. Tik pred dotikom asfalta se letalo postavi poševno, nato pa uspešno pristane in se med upočasnjevanjem zravna.

Posnetek je 18. novembra na svojem Instagramovem profilu objavil opazovalec letal in letalski navdušenec Matthias Hänni. Po njegovih navedbah so sunki vetra dosegali do 35 vozlov, kar je približno 65 kilometrov na uro. Po poročanju CNN gre za letalo katarske kraljeve družine. Kdo točno je bil na krovu, sicer ni znano, je pa katarski urad Amiri Diwan istega dne potrdil, da je bil katarski emir šejk Tamim bin Hamad Al Thani na obisku v švicarskem parlamentu v Bernu.

Takšni manevri so znani kot pristajanje po »rakovi metodi« oziroma »rakovica«, ki jo piloti uporabljajo ob močnem bočnem vetru. Ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA) je za medije pojasnila, da pilot pri tem drži krila v vodoravnem položaju, nos letala pa usmeri proti vetru. Ta kot ohranja vse do tik pred dotikom s stezo, ko s smernim krmilom poravna vzdolžno os letala s stezo, da kolesa ne bi udarila ob asfalt vstran. Če se poravnava izvede prezgodaj ali prepozno, lahko pride do bočne sile na kolesa.

Po navedbah FAA je pristanek v bočnem vetru praviloma zahtevnejši od vzleta, saj mora pilot letalo natančno voditi ob zmanjševanju hitrosti in ne ob njenem povečevanju, poleg tega pa zahteva dobro presojo in natančen občutek za pravi trenutek, ko je treba letalo tik pred stikom s tlemi zravnati.