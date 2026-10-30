Drama na nebu nad Dalmacijo: letalo s 171 ljudmi razglasilo izredne razmere, izvedli zasilni pristanek

V petek popoldne je bilo na nebu nad Dalmacijo precej napeto. Potniško letalo britanske družbe Jet2, ki je letelo z grškega otoka Samos proti Manchestru, je zaradi tehničnih težav spremenilo smer in zasilno pristalo na splitskem letališču Sveti Jeronim.

Na krovu boeinga 737-800 je bilo 165 potnikov in šest članov posadke. Med letom je posadka aktivirala mednarodno kodo 7700, s katero piloti kontroli zračnega prometa sporočijo, da so nastopile izredne razmere.

Na letališču razglasili popolno pripravljenost

Kot so sporočili s splitskega letališča, so ob 14.20 od hrvaške kontrole zračnega prometa prejeli obvestilo, da bo letalo zaradi tehničnih težav potrebovalo izredni pristanek. Nemudoma so sprožili postopek popolne pripravljenosti. V pripravljenosti so bile vse pristojne letališke službe, prav tako zunanje intervencijske službe, ki bi lahko posredovale ob morebitnih zapletih.

Na srečo se je vse končalo brez poškodb. Postopek popolne pripravljenosti so zaključili ob 14.42, promet na splitskem letališču pa je nato potekal normalno.

Boeing krožil nad morjem

Nenavadno pot letala je bilo mogoče spremljati tudi na spletni strani Flightradar24. Boeing, ki je opravljal let LS1750, je pred pristankom naredil več zavojev nad morjem v bližini Trogirja in Splita. V nekem trenutku je letel na višini približno 700 metrov, njegova hitrost pa je znašala okoli 306 kilometrov na uro.

Koda 7700, ki jo je uporabila posadka, pomeni splošno izredno stanje v letalskem prometu. Letalo zaradi nje dobi prednostno obravnavo, pristojne službe pa se pripravijo na morebitno posredovanje. Njena uporaba sicer še ne pomeni, da letalu neposredno grozi strmoglavljenje. Kaj natančno je povzročilo tehnične težave, za zdaj ni znano. Vseh 171 potnikov in članov posadke je varno pristalo.