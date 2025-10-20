Drama na občini: »Odprta čokolada je izginila, županja zaposlenim prepovedala vstop v prvo nadstropje!«

Nekateri zaposleni v občini na Reki imajo začasno omejen dostop do nadstropja stavbe, kjer je pisarna županje. Razlog je manjša tatvina, ki se je zgodila v pisarni.

Izginila čokolada

Marko Mataja-Mafrici, poslanec SDP v skupščini Primorsko-goranske županije, je na svojem Facebookovem profilu sporočil, da je že odprta čokolada izginila.

»Čokoladna dama spet udarila« je oznanil in dodal: »Javnost moram obvestiti, da je bila županjina čokolada ukradena. In odprta je bila. In ne iz njene pisarne, ampak iz salona,«.

»Odprta čokolada je izginila, Iva Rinčić, županja Reke, pa je zaposlenim prepovedala vstop v prvo nadstropje in jih prijavila Komisiji za etiko. Ne vem, kako naj to komentiram,« je zaključil.

Nadzorne kamere posnele vse

Županja Iva Rinčić je potrdila, da je bila iz sobe, v kateri dela, ukradena čokolada. Osebo, ki je vzela čokolado, so posnele nadzorne kamere. Nadzorne kamere posnele uslužbence mestne uprave, kako premikajo pohištvo v pisarni županje in eden od njih je z mize vzel čokoladico in jo dal v žep, je navedel Novi list.

Rinčićeva je poudarila, da ne gre za vrednost ali količino ukradenega predmeta, temveč za izgubljeno zaupanje. Pravi, da je prejela tudi poziv policije naj prijavi tatvino, vendar ga je zavrnila, ker meni, da za to ni potrebe.