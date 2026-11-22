Podnebna konferenca COP31 v turški Antalyi se je končala brez zaključnega dogovora. Potem ko so Evropska unija in več drugih držav izrazile nasprotovanje zadnjemu osnutku dokumenta, je predsedujoči konferenci Murat Kurum potrdil, da soglasja med udeleženkami niso dosegli.

»Storili smo vse, kar je bilo v naši moči. Nikomur nismo vsiljevali tega besedila, prav tako nismo postavljali ultimatov v smislu 'vzemi ali pusti'. Jasno je, da so v tej dvorani države, ki dokumentu nasprotujejo. Priznavamo, da o njem ni bilo soglasja, zato odločitve niso bile sprejete,« je po burni razpravi na zaključni plenarni seji sporočil Kurum.

Nasprotovanje predlaganemu dogovoru so poleg Evropske unije izrazili tudi Marshallovi otoki, Norveška, Panama in Vanuatu. »Želimo uradno ugovarjati Antalyjskemu paktu, saj ta ni dorasel trenutnim razmeram. Izražamo globoko razočaranje nad osrednjim sklepom v času, ko svet nujno potrebuje ukrepanje,« je v imenu Evropske unije poudaril irski minister za podnebje Darragh O'Brien.

Da zaključnega sporazuma ne more podpreti, je sporočila tudi Panama. Ta je že v četrtek zagrozila z vetom, če končni dogovor konference med drugim ne bo vključeval zahtev po omejitvi proizvodnje fosilnih goriv. Zaradi nasprotovanja več držav tako udeleženkam konference ni uspelo doseči soglasja o zaključnem dokumentu, s katerim bi določile nadaljnje skupne korake v boju proti podnebnim spremembam.