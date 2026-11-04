Drama na televiziji: 22 novinarjev ujetih v stavbi, polni dima! Prekinili so oddajanje (VIDEO)

V gruzijski prestolnici Tbilisi se je danes odvijala prava drama. V poslovnem središču, kjer ima prostore opozicijska televizija Formula, je izbruhnil požar. Gost dim je zajel prostore televizije, 22 zaposlenih pa je ostalo ujetih v redakciji. Zaradi nevarnih razmer so morali prekiniti tudi televizijski program.

Požar je v sredo izbruhnil v poslovnem središču Delisi v Tbilisiju. Ogenj je povzročil močno zadimljenost, dim pa se je hitro razširil v studie in uredništvo televizijske postaje poroča Euronews. Kar 22 zaposlenih ni moglo zapustiti prostorov, saj je gost dim povsem zajel stopnišča. Novinarji so poskušali pobegniti iz stavbe, vendar so se morali zaradi izjemno slabe vidljivosti vrniti v redakcijo. Tudi dvigala niso delovala.

»Povsod je gost dim, zaprli smo vrata«

O dramatičnih trenutkih je spregovorila novinarka televizije Sopho Vardiashvili, ki je pojasnila, da so skupaj s sodelavci ostali ujeti v prostorih. »V redakciji nas je 22. Za zdaj smo na varnem,« je povedala.

Na pomoč so jim priskočili gasilci, ki so zaposlenim svetovali, naj ostanejo tam, kjer so. »Gasilci so prišli in nam povedali, da je to najvarnejši kraj, kjer lahko ostanemo. Zaprli smo vrata, saj je povsod gost dim,« je opisala pretresljive razmere.

Zaradi požara je televizija povsem prekinila oddajanje. Novinarka Nino Žižilašvili je prek družbenega omrežja Facebook zaprosila za nujno pomoč in opozorila, da nekateri člani ekipe zaradi dima ne morejo zapustiti stavbe.

Po dramatičnih trenutkih vendarle dobra novica

Po prvih zaskrbljujočih poročilih je sledila olajšujoča novica. Novinarka Nino Žižilašvili je pozneje sporočila, da so uspešno evakuirali vse zaposlene. Za zdaj ni informacij o poškodovanih. Prav tako še ni znano, kaj je povzročilo požar, ki je ohromil delovanje gruzijske opozicijske televizijske postaje.