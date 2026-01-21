Drama nad Atlantikom: luči v kabini ugasnile, Trumpov let v Davos prekinjen (VIDEO)

Predsednik ZDA Donald Trump se je v torek pozno zvečer po lokalnem času z letalom Air Force One odpravil v Davos, kjer poteka Svetovni gospodarski forum (WEF). Njegovo potovanje proti Evropi se je začelo s težavo, saj se je moralo letalo zaradi tehnične težave vrniti v bazo. Trump se je nato vkrcal na drugo letalo in ponovno odpotoval proti Davosu, kamor naj bi prispel z okoli triurno zamudo.

Luči v kabini ugasnile

Kot je pojasnila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, je posadka letala Air Force One zaradi previdnosti obrnila letalo in okoli 5. ure po srednjeevropskem času pristala na letalski bazi Joint Base Andrews v zvezni državi Maryland.

Za pristanek so se odločili zaradi manjše električne napake na letalu. Novinarji, ki potujejo s Trumpom, so poročali, da so se luči v kabini po vzletu za kratek čas ugasnile.

Donald Trump bo popoldne v Davosu nagovoril udeležence WEF, potem ko je v zadnjem času povzročil diplomatski kaos v odnosih med Evropo in ZDA z napovedmi ameriškega prevzema Grenlandije, pri čemer ni izključil uporabe sile. Minuli konec tedna je tudi več evropskim državam, ki so v okviru misije na Grenlandijo poslale svoje vojake, zagrozil s carinami.

A nato se je Trump že vkrcal na drugo letalo, s katerim je ob 6. uri po srednjeevropskem času, približno dve uri in pol po prvotnem odhodu, znova odpotoval proti Davosu.