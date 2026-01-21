  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREDSEDNIŠKO LETALO

Drama nad Atlantikom: luči v kabini ugasnile, Trumpov let v Davos prekinjen (VIDEO)

Air Force One se je moral zaradi tehnične težave vrniti v bazo.
Donald Trump je na poti v Davos zaradi tehnične težave zamenjal letalo. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Donald Trump je na poti v Davos zaradi tehnične težave zamenjal letalo. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
STA, M. U.
 21. 1. 2026 | 07:47
 21. 1. 2026 | 09:10
A+A-

Predsednik ZDA Donald Trump se je v torek pozno zvečer po lokalnem času z letalom Air Force One odpravil v Davos, kjer poteka Svetovni gospodarski forum (WEF). Njegovo potovanje proti Evropi se je začelo s težavo, saj se je moralo letalo zaradi tehnične težave vrniti v bazo. Trump se je nato vkrcal na drugo letalo in ponovno odpotoval proti Davosu, kamor naj bi prispel z okoli triurno zamudo.

Luči v kabini ugasnile

Kot je pojasnila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, je posadka letala Air Force One zaradi previdnosti obrnila letalo in okoli 5. ure po srednjeevropskem času pristala na letalski bazi Joint Base Andrews v zvezni državi Maryland.

Za pristanek so se odločili zaradi manjše električne napake na letalu. Novinarji, ki potujejo s Trumpom, so poročali, da so se luči v kabini po vzletu za kratek čas ugasnile.

image_alt
Putin navdušen nad Trumpom: s prevzemom Grenlandije bo postal eden najveličastnejših predsednikov!

Donald Trump bo popoldne v Davosu nagovoril udeležence WEF, potem ko je v zadnjem času povzročil diplomatski kaos v odnosih med Evropo in ZDA z napovedmi ameriškega prevzema Grenlandije, pri čemer ni izključil uporabe sile. Minuli konec tedna je tudi več evropskim državam, ki so v okviru misije na Grenlandijo poslale svoje vojake, zagrozil s carinami.

A nato se je Trump že vkrcal na drugo letalo, s katerim je ob 6. uri po srednjeevropskem času, približno dve uri in pol po prvotnem odhodu, znova odpotoval proti Davosu.

 

Več iz teme

DavosDonald TrumpletaloZDAsvetovni gospodarski forum
ZADNJE NOVICE
10:11
Šport  |  Tekme
SKOKI

Nika Prevc ob močnem sneženju na drugem mestu, do zmage zmanjkalo le 1,4 točke

Prvo v karieri pa je slavila 24-letna Avstrijka Lisa Eder.
21. 1. 2026 | 10:11
10:09
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V EVROPSKI UNIJI

Stroga pravila za kozmetiko: niso vse sestavine dovoljene

Varnost kozmetičnih izdelkov ni stvar naključja, urejata jo zakonodaja in stroka.
21. 1. 2026 | 10:09
09:59
Novice  |  Kronika  |  Doma
NENAVADNI INCIDENT

Škandal na brniškem letališču! Le kaj je počel moški, oblečen v policista?

Policist je moškemu priskrbel uniformo in dostope v enem najbolj varovanih objektov v državi. Za pomoč pri kaznivem dejanju pa je prejel le pisno opozorilo.
21. 1. 2026 | 09:59
09:47
Novice  |  Slovenija
ŽALOSTNA ZGODBA

Žalosten konec za delfinko! Več kot leto dni preživela zapletena v ribiško mrežo, nato pa šok

Mlada samica je več kot leto dni kljubovala mreži. Normalno se je gibala, potapljala, spremljala mamo in očitno uspešno lovila, a se je njeno življenje končalo, ko se je še drugič zapletla v mrežo.
Nina Čakarić21. 1. 2026 | 09:47
09:27
Novice  |  Slovenija
POSTOPKI ŠE POTEKAJO

Ormoška bioplinarna ostala brez dovoljenja, kršitev je bilo preveč

Ministrstvo je presodilo, da upravljavec ni izvedel odločb okoljskega inšpektorata.
21. 1. 2026 | 09:27
09:23
Novice  |  Slovenija
PRVA DAMA DZ

Klakočar Zupančičeva udarila po slovenskih oboževalcih Trumpa: »V razmislek vsem, ki so se mu udinjali ...«

Predsednica državnega zbora se je oglasila o zadnjih težnjah ameriškega predsednika glede Grenlandije.
21. 1. 2026 | 09:23

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki