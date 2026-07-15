Drama nad Evropo: devet letal je hkrati razglasilo izredne razmere, piloti pa so panično oddajali kodo za splošno nevarnost

Prometni kaos, kakršnega ne pomnimo, je nastal, ko je letalo družbe British Airways blokiralo vzletno-pristajalno stezo na britanskem letališču Gatwick, zaradi česar so druga letala obtičala v zraku, začela izgubljati gorivo in panično oddajati kodo 7700 za splošno nevarnost. Nebo nad Londonom, enim od delov Evrope z najgostejšim zračnim prometom, je bilo prizorišče nenavadne situacije, zaradi katere so se radarski zasloni dobesedno obarvali rdeče. V nekem trenutku je kar devet letal razglasilo izredne razmere oziroma oddalo kodo 7700 (t. i. Squawk 7700).

Incident je povzročil domino učinek v zračnem prostoru, potem ko je bila vzletno-pristajalna steza na omenjenem letališču začasno blokirana zaradi leta iz Palme de Mallorce, pilot je po pristanku zaprosil za pomoč reševalnih služb. Predstavnik družbe British Airways je izjavil: »Naše letalo je varno pristalo, potniki pa so se po prijavi tehnične okvare na letalu normalno izkrcali,« poroča Mondo.

V komentarjih na družbenih omrežjih so uporabniki navajali, da je bila težava povezana s podvozjem. FOTO: Getty Images

V komentarjih na družbenih omrežjih so uporabniki navajali, da je bila težava povezana s podvozjem ter da je bilo letalo po zaustavitvi obdano z gasilskimi vozili in vozili nujne medicinske pomoči. Do razglasitve izrednih razmer na devetih letih je po vsem sodeč prišlo zaradi zalog goriva, ki so se porabile med kroženjem v čakalnih območjih, glede česar se strinjajo tudi strokovnjaki.

Pomembno je poudariti, da se koda (squawk) 7700, čeprav se uporablja tudi v primeru resnih incidentov in ogrožene varnosti leta, nanaša na splošne izredne razmere. To ne pomeni nujno, da so posadka in potniki v neposredni nevarnosti, temveč zajema tudi manj tvegane okoliščine, ki lahko vplivajo na varnost leta, kot so pomanjkanje goriva zaradi podaljšanega čakanja na pristanek, tehnične okvare ali druge operativne težave.

Leti, ki so razglasili izredne razmere:

BA2591 – Airbus A321 – British Airways iz Verone,

U28704 – Airbus A21N – EasyJet iz Agadirja,

U28330 – Airbus A320 – EasyJet iz Rima,

U28012 – Airbus A320 – EasyJet iz Valencie,

LS3104 – Airbus A21N – Jet2 z Lanzarota,

U28042 – Airbus A21N – EasyJet s Fuerteventure,

BY4249 – Boeing 738 – TUI Airways z Rodosa,

BA2703 – Airbus A321 – British Airways s Tenerifov,

BA2607 – Airbus A321 – British Airways iz Barija.

Zaradi blokade vzletno-pristajalne steze na letališču Gatwick (LGW) je bilo poleg letal, ki so razglasila izredne razmere, skupno 14 letov preusmerjenih na alternativna letališča. Od tega je bilo pet letov preusmerjenih na letališče Luton (LTN), štirje na Stansted (STN), trije v Birmingham (BHX), po eno letalo pa je pristalo na Heathrowu (LHR) in v Bristolu (BRS).