Drama nad Sarajevom, poškodovanih pet oseb: Airbus zašel v vrtinčno sled drugega letala, stevardeso odneslo do stropa kabine

Pet oseb je bilo poškodovanih, potem ko je Airbus A320 družbe Eurowings med letom nad Bosno in Hercegovino naletel na močno turbulenco in vrtinčno sled, ki jo je za seboj pustil Airbus A380 družbe Emirates, piše Blic. Po navedbah specializiranega portala The Aviation Herald se je incident zgodil 30. maja na letu EW635 z Rodosa proti Kölnu. V trenutku dogodka se je A320 vzpenjal z višine približno 10.970 metrov proti večji višini, pred njim pa je na razdalji približno 14 kilometrov letel Emiratesov A380.

Med vzpenjanjem je letalo nenadoma prekinilo dviganje in začelo izgubljati višino, potem ko je vstopilo v območje turbulence in vrtinčeno sled, ki ga je za seboj pustilo večje letalo. V incidentu so bili lažje poškodovani štirje potniki in ena stevardesa. Po navedbah The Aviation Heralda je članico kabinskega osebja med najmočnejšim sunkom turbulence odneslo vse do stropa kabine.

Posadka Eurowingsa je nadaljevala let do Kölna, kjer so potnike po pristanku pričakale medicinske ekipe. Poškodovane so oskrbeli in jih prepeljali v bolnišnico na dodatne preglede, preiskovalci pa so prevzeli snemalnike leta in pogovorov iz pilotske kabine.

Čeprav je razdalja med letaloma znašala približno 7,6 navtične milje, kar je nekoliko več od najmanj priporočenih sedem navtičnih milj po pravilih ICAO, preiskujejo, ali je prav vrtinčna sled Airbusa A380 povzročila incident.

»Vrtinčna sled nastane na konicah kril letala in je posledica ustvarjanja vzgona. Zaradi velike mase in razpona kril Airbus A380 ustvarja ene najmočnejših vrtincev v civilnem letalstvu.«

To ni prvi tak primer. Leta 2017 je poslovno letalo Bombardier Challenger 604 nad Arabskim morjem izgubilo nadzor po vstopu v vrtinčno sled Emiratesovega A380, pri čemer sta bili dve osebi huje poškodovani. Podoben incident so zabeležili tudi leta 2023 v ZDA, ko je regionalno letalo Air Canade med približevanjem Washingtonu nenadoma izgubilo višino po preletu skozi vrtince večjega letala.

Čeprav so takšni dogodki redki, prav zaradi možnosti nastanka močnih vrtincev kontrola letenja uporablja stroga pravila ločevanja letal, zlasti ko gre za Airbus A380, edino potniško letalo, ki ima posebno ICAO-kategorijo »Super«.