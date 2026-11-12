Drama pred očmi Macrona! Vojak častne straže se je nenadoma zgrudil, predsednik takoj pristopil (VIDEO)

Slovesen sprejem slovenskega predsednika Petra Pellegrinija v Parizu je zaznamoval nepričakovan incident. Pred Elizejsko palačo se je med uradnim protokolom nenadoma zgrudil pripadnik francoske častne straže. Dogajanje je pritegnilo tudi pozornost francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je nemudoma pristopil k vojaku.

FOTO: Guillaume Saligot Afp

Incident se je zgodil včeraj, ko je Pellegrini prispel na uradni obisk v Francijo. Medtem ko so pripadniki častne straže stali v postroju in čakali na prihod slovaškega predsednika, je enemu od vojakov nenadoma postalo slabo. Izgubil je ravnotežje in se zgrudil na tla.

https://x.com/CerfiaFR/status/2120626008042664104

Omedlela celo dva pripadnika častne straže?

Na pomoč so mu takoj priskočili prisotni varnostniki, Macron pa je pristopil in se pozanimal o njegovem stanju. Vojaka so nato odstranili s prizorišča slovesnega sprejema. Dramatične trenutke so ujele tudi kamere, posnetki pa so se pojavili na družbenih omrežjih. Slovaški portal Koktejl poroča, da naj bi med sprejemom omedlela celo dva pripadnika častne straže, vendar drugi slovaški mediji opozarjajo, da razpoložljivi posnetki zanesljivo potrjujejo le en primer.

Zakaj je vojak omedlel, za zdaj ni znano. Prav tako francoske oblasti še niso objavile podrobnejših informacij o njegovem zdravstvenem stanju.

Po neprijetnem dogodku se je uradni program nadaljeval. Macron in Pellegrini sta se pogovarjala o sodelovanju med državama, evropski varnosti, energetiki in vojni v Ukrajini.