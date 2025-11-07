Drama v Beli hiši! Moški se je med govorom nenadoma zgrudil, Kennedy ml. takoj zapustil prostor (VIDEO)

V četrtek je v Ovalni pisarni Bele hiše prišlo do dramatičnega prizora med novinarsko konferenco, na kateri so v prisotnosti predsednika ZDA Donalda Trumpa predstavljali novo pobudo za znižanje cen zdravil proti debelosti.

Sredi govora je eden od povabljencev nenadoma izgubil zavest in se zgrudil pred očmi Trumpa in številnih visokih predstavnikov, med njimi dr. Mehmeta Oza, vodje Centra za Medicare in Medicaid, ter ministra za zdravje Roberta F. Kennedyja ml.

Ko je moški – čigar identiteta še ni bila uradno potrjena – začel izgubljati zavest, so mu dr. Oz in drugi prisotni nemudoma priskočili na pomoč. »Ali si v redu? Gordon, si v redu?« se je slišalo, kako sprašuje direktor farmacevtskega podjetja Eli Lilly, David Ricks, medtem ko so varnostniki in novinarji zapuščali prostor. Oz se je sklonil k nezavestnemu moškemu, ga skupaj z zdravniki položil na tla in začel s prvo pomočjo.

Hitro zapustil prostor in postal tarča kritik

Kennedy, ki je bil sprva tarča kritik, ker je zapustil prostor, je pojasnil, da je šel po stol in mokro brisačo, da bi pomagal. Njegov tiskovni predstavnik je na omrežju X ostro odgovoril tistim, ki so ga napadli: »Tajnik je šel po zdravniško pomoč, medtem ko so drugi nudili prvo pomoč. Vi ste bolni, če tega ne razumete.«

Trump je po kratki prekinitvi novinarjem dejal: »Videli ste, da se je zgrudil, vendar je zdaj v redu. Poslali smo ga zdravnikom, vse bo v redu. Imeli smo le krajši premor, zdaj nadaljujemo.«

Po poročanju ameriškega portala People so se hitro razširile govorice, da naj bi šlo za Gordona Findlaya iz podjetja Novo Nordisk, proizvajalca zdravil Ozempic in Wegovy, vendar je podjetje to odločno zanikalo, saj naj bi bila na dogodku prisotna le dva njuna vodilna predstavnika.

Zanimivo pa je, da to ni prvi tovrstni incident v Beli hiši letos – dr. Oz je že aprila doživel podobno situacijo, ko je med uradnim dogodkom omedlela njegova 11-letna vnukinja.