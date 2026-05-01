Drama v Budimpešti, kirurg na ulici operiral srce mladeniču in mu rešil življenje (FOTO)

Madžarski zdravnik je izvedel zapleteno operacijo na odprtem srcu kar na ulici, za katero strokovnjaki pravijo, da je edinstvena na Madžarskem in izjemno redka po vsej Evropi. Nacionalni onkološki inštitut v Budimpešti je sporočil, da je njihov glavni kirurg dr. Zsolt Dubóczki rešil 30-letnega moškega, ki je bil zaboden v srce, z operacijo neposredno na ulici, saj bi prevoz v bolnišnico lahko stal življenje žrtve, poroča portal onkol.hu.

Poleg svojega osnovnega dela na onkološkem inštitutu Zsolt Dubóczki prostovoljno sodeluje v enoti za nujno pomoč madžarske neprofitne organizacije za letalsko reševanje. Njegova ekipa je v nedeljo prejela nujen klic in ob prihodu na kraj dogodka našla hudo ranjenega moškega, ki je močno krvavel. Medicinskim delavcem je bilo takoj jasno, da je potrebna nujna operacija, hkrati pa je bil prevoz v bolnišnico preveč tvegan.

Zato se je Zsolt Dubóczki odločil, da operacijo izvede na ulici, namesto v sterilnih pogojih operacijske dvorane, pri čemer je uporabil sodobno medicinsko opremo. V sedmih minutah je odprl prsni koš moškega in zašil njegovo še vedno biječe srce ter stabiliziral njegovo stanje za nadaljnje zdravljenje, so sporočili iz Nacionalnega onkološkega inštituta.

Visoka strokovna usposobljenost in disciplina dr. Dubóczkega sta velika prednost pri njegovem delu v službi letalske reševalne pomoči, je poudaril inštitut. »Delo onkološkega kirurga in reševalca temelji na strogih pravilih in se izvaja kot del usposobljene ekipe. Izkušnje iz operacijskih dvoran pomagajo pri hitrem odločanju, kar je izjemno pomembno pri delu letalske nujne pomoči,« je dejal Dubóczki. Zahvaljujoč njegovim odločnim dejanjem je žrtev preživela. Po nujni operaciji je bil s helikopterjem prepeljan v bolnišnico, kjer je prejel nadaljnjo medicinsko oskrbo, poroča nin.rs.