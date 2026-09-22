Drama v EU: Ta država blokirala pomemben dogovor, v igri sankcije za dva ruska oligarha

V Evropski uniji se je zapletlo pri podaljšanju sankcij proti Rusiji. Članicam v ponedeljek zvečer ni uspelo potrditi načelnega dogovora, po katerem bi s sankcijskega seznama umaknili rusko-uzbekistanskega milijarderja Ališerja Usmanova in ruskega poslovneža Mihaila Fridmana. Po navedbah diplomatskih virov je potrditvi nasprotovala Latvija, pogajanja pa se nadaljujejo. Zaplet je toliko večji, ker morajo države članice odločitve o sankcijah sprejeti soglasno. Sedanje sankcije med drugim vključujejo zamrznitev premoženja in prepoved potovanj na območju EU, je navedel Dnevnik.hr.

Francija želi umik Usmanova, Luksemburg Fridmana

Francija zahteva, da EU s seznama sankcioniranih umakne Ališerja Usmanova. Po navedbah evropskih diplomatov Pariz zahtevo utemeljuje z »razlogi nacionalne varnosti«, podrobnosti pa javno ni pojasnil. Financial Times poroča, da je francoska zahteva povezana z dogovorom o izpustitvi francoskih državljanov, zaprtih v Azerbajdžanu. Luksemburg medtem zahteva umik Mihaila Fridmana. Več drugih članic ter Ukrajina takšnim potezam nasprotujejo, saj opozarjajo, da bi lahko politično motivirano umikanje posameznikov s sankcijskega seznama ustvarilo precedens za prihodnje odločitve EU.

Kallas: Sankcije morajo ostati v središču pritiska

Visoka predstavnica EU za zunanje zadeve Kaja Kallas je članice v New Yorku pozvala, naj vztrajajo pri politiki sankcij proti Moskvi. Potrdila je, da nekatere države zahtevajo umik posameznikov s seznama in da pogovori o tem še potekajo. »Jasno potrebujemo stabilnost, kar pomeni, da morajo sankcije veljati dlje,« je dejala Kallasova in dodala, da EU pripravlja tudi nov paket sankcij.

Časa ni veliko

Sedanji režim sankcij je treba periodično podaljševati, za odločitev pa je potrebno soglasje vseh 27 članic. Po navedbah diplomatskih virov se članice pogovarjajo tudi o spremembi sistema, po kateri bi določene sankcije v prihodnje podaljševali za 36 mesecev namesto za precej krajša obdobja. Diplomati so se po neuspešnem ponedeljkovem poskusu znova sestali danes zjutraj. Do dogovora bodo morali priti hitro, saj se približuje rok za podaljšanje ukrepov.