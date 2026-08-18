Drama v priljubljenem grškem letovišču: Maksim (3) se je sprehajal z očetom in sestro, nato pa nenadoma izginil

Prava drama se je v nedeljo zvečer odvijala v priljubljenem grškem letovišču Hanioti, kjer se je od družine ločil komaj triletni Maksim iz Srbije. Njegov oče in sestra sta ga začela nemudoma iskati, na družbenih omrežjih pa se je hitro razširil tudi poziv za pomoč. Na srečo je imela zgodba srečen konec, saj so dečka po približno 20 minutah našli živega in zdravega.

Oče prestrašen pritekel v ambulanto

Novico o izginotju dečka so najprej objavili v Facebook skupini »Grčka info«. Po navedbah srbskih medijev je pri iskanju sodelovala tudi Dragica M. zaposlena v ambulanti v Haniotiju. Kot je pozneje povedala, je dečkov oče močno prestrašen prišel v ambulanto Halkidiki doctor, kjer je bila s sodelavci. Ker je bilo ponoči na ulicah Haniotija veliko ljudi, ga je močno skrbelo za sina, piše Informer.rs.

Na spletu se je zato hitro razširil poziv turistom in drugim obiskovalcem letovišča, naj bodo pozorni na triletnega dečka. »Prosim, naj vsak, ki vidi dečka, tega pripelje v ambulanto Halkidiki doctor z rdečim znakom križa. Oče in sestra ga iščeta,« je pisalo v pozivu.

Iskanje je trajalo približno 20 minut

Po navedbah Informerja je bil deček pred tem v eni od trgovin v Haniotiju, vendar ni natančno znano, kako se je ločil od očeta in sestre. Oče je bil že tik pred tem, da bi poklical policijo, ko je sina našel na trgu.

Iskanje je trajalo približno 20 minut. Maksim se na srečo ni oddaljil daleč, kmalu zatem pa je bil znova skupaj s svojo družino.

V facebook skupini so nato potrdili najpomembnejšo novico, da so triletnega dečka so našli živega in zdravega.