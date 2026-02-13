  • Delo d.o.o.
PRAVKAR OBNOVLJENA

Drama v reškem pristanišču, turška tovorna ladja trčila v Titov Galeb (VIDEO)

Ladja Titov Galeb je pred eno leto priplula v reško pristanišče po obnovi v ladjedelnici Dalmont v Kraljevici.
Ladja Titov Galeb FOTO: X, Morski.hr.
Ladja Titov Galeb FOTO: X, Morski.hr.
A. G.
 13. 2. 2026 | 22:57
 13. 2. 2026 | 22:57
2:08
Turška tovorna ladja Deniz Akay je danes zvečer trčila v ladjo Galeb v reškem pristanišču. Priče pravijo, da je do trka prišlo med izplutjem tovorne ladje, hitro po nesreči pa sta posredovali policija in pristaniška kapitanija. »Bila sem tam in ladja je ravno izplula. Zdelo se je, kot da naredi prevelik ovinek, nato pa se je slišal udarec. Zabila je v Galeb in ga potegnila,« je za 24 Sata povedala bralka. »Tovorna ladja je bila tam in je začela izpluti. Videli smo, da ni možnosti za ustavitev, vse se je končalo s trkom. Potisnila je Galeb čisto ob obalo, nato pa je prišla policija,« je dodal še en občan. Dramatičen prizor je viden na posnetkih, ki jih je objavil Radio Korzo.

Informacijo so za 24 Sata potrdili tudi iz pristaniške kapitanije in Policijske uprave primorsko-goranske. »Tovorna ladja s pilotom je izplula in pri tem izgubila pogon. Podrli so dve sidri, a vseeno je prišlo do trka z Galebom. Nastala je škoda, a do jutri ne bo znano, kako velika. Nihče ni bil poškodovan in ni onesnaženja. Ladji je prepovedano izpluti. Na kraj so odšli inšpektorji pristaniškega kapitanata,« je pojasnil pristaniški kapitan Darko Glažar.

Ladja Titov Galeb je v reško pristanišče priplula pred enim letom po obnovi v ladjedelnici Dalmont v Kraljevici. Galeb se obnavlja od leta 2019, vključno z restavratorskimi deli notranjosti ladje. Celotna obnova in preoblikovanje v ladjo-muzej je stala 12,4 milijona evrov, od tega je 4,2 milijona pokrila nepovratna sredstva iz evropskih skladov, medtem ko je mesto Rijeka vložilo dodatnih 1,6 milijona evrov za različne stroške, od nakupa ladje do projektiranja, poroča Večernji list.

trk ladijRekareško pristaniščeladja Titov Galebpolicija
