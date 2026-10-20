Drama v Severni Koreji: govorice o smrti Kim Jong Una se širijo, oglasila se je njegova sestra

Sestra severnokorejskega voditelja Kim Jong Una, Kim Yo Jong, je zagrozila z namestitvijo dodatnega orožja ob meji z Južno Korejo, ki jo obtožuje vrste vojaških provokacij. Njena izjava prihaja v času, ko se po družbenih omrežjih širijo nepotrjene govorice o smrti njenega brata. Kim Yo Jong je v ponedeljek južnokorejsko vojsko obtožila, da od avgusta večkrat strelja opozorilne strele in predvaja opozorila zaradi domnevnih prehodov severnokorejskih vojakov čez mejo. »Ob južni meji so razmere resne zaradi nepremišljenega ravnanja vojaških nasilnežev iz Republike Koreje,« je sporočila Kim Yo Jong. Dodala je, da Severna Koreja razmišlja o namestitvi dodatnega taktičnega orožja vzdolž meje in ponovni uvedbi propagandnih sporočil prek močnih zvočnikov, usmerjenih proti Južni Koreji.

Južna Koreja je ta mesec Pjongjang obtožila nameščanja min, ki naj bi 21. septembra povzročile eksplozije na meji. Zahtevala je opravičilo in odstranitev dodatnih min, vendar je Severna Koreja odgovornost zavrnila ter zagrozila s povračilnimi ukrepi v primeru novih provokacij. Po podatkih južnokorejske vojske so severnokorejski vojaki letos med utrjevanjem meje kar 50-krat prečkali vojaško razmejitveno črto. Južnokorejski vojaki so se na takšne incidente odzvali z opozorilnimi streli in sporočili prek zvočnikov.

Govorice o smrti Kim Jong Una

Najnovejše grožnje prihajajo v času ugibanj o zdravstvenem stanju Kim Jong Una. FOTO: Kcna Via Reuters

Najnovejše grožnje prihajajo v času ugibanj o zdravstvenem stanju Kim Jong Una. Po družbenih omrežjih so se razširile trditve, da je severnokorejski voditelj utrpel možgansko krvavitev in umrl. Wanjun Xie, predsednik Kitajske demokratične stranke, je zatrdil, da je Kim Jong Un mrtev in da je oblast prevzela njegova sestra. Vendar njegove trditve niso potrjene.

Severna Koreja je govorice zavrnila in objavila fotografije Kim Jong Una na razstavi oblačil in obutve. Na njih si ogleduje otroške čevlje in ženske plašče. Fotografije naj bi dokazovale, da je severnokorejski voditelj živ, vendar njihova pristnost in čas nastanka nista bila neodvisno potrjena.

Kim Yo Jong ima že več let pomembno vlogo v severnokorejskem režimu. Velja za eno najvplivnejših oseb v državnem vrhu, v javnosti pa pogosto nastopa z ostrimi sporočili, namenjenimi Južni Koreji in Združenim državam Amerike. Zaradi svojega položaja in tesne povezanosti z bratom se je že večkrat omenjala kot ena od možnih naslednic na oblasti, poroča Jutarnji.hr.