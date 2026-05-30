Drama v zabaviščnem parku, učenci ure viseli ujeti na vrhu vlakca smrti (VIDEO in FOTO)

Osem učencev so rešili po tem, ko so več ur viseli na vrhu tako imenovanega vlakca smrti, ki se je pokvaril v ameriški zvezni državi Teksas. Na fotografijah in videoposnetkih je mogoče videti vagon vlakca smrti Iron Shark, ki je obstal na najvišji točki vožnje, tik pred skoraj navpičnim spustom. Vlak smrti se nahaja v zabaviščnem parku Pleasure Pier v mestu Galveston s pogledom na Mehiški zaliv. Osem mladih, vsi učenci dveh šol iz bližnjega Houstona, je skoraj štiri ure preživelo ujetih v vagonu, medtem ko so jim noge visele v zraku na visoki vročini, lokalne reševalne službe pa so jih poskušale rešiti.

Na koncu so gasilci do učencev pripeljali velike reševalne lestve ter jih s pomočjo varnostnih pasov izvlekli iz vagona in jih varno spustili na tla po lestvah.

Mike Varela Jr., vodja gasilske službe v Galvestonu, je na novinarski konferenci povedal, da so učenci dobro in niso utrpeli poškodb. »Seveda so bili pretreseni zaradi spuščanja po teh lestvah in zaradi večurnega izpostavljanja močnemu soncu,« je dejal. »Pregledali smo jih zaradi morebitne dehidracije in zdi se, da so vsi v precej dobrem stanju,« je dodal.

Do zaustavitve je prišlo zaradi okvare

Terry Turney, glavni operativni direktor zabaviščnega parka Pleasure Pier, je pojasnil, da je do zaustavitve prišlo zaradi okvare na vožnji, ki je sprožila sistem za nujno zaustavitev.

»Na atrakciji je med začetnim vzponom prišlo do tehnične okvare, vendar se je, kot je bilo predvideno, takoj ustavila, da bi zagotovili varnost vseh potnikov,« je povedal, poroča Dnevnik.hr.