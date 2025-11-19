Grozljive poplave na Balkanu: voda odnaša vse na poti, ljudje ujeti v domovih (VIDEO)

Prebivalci Budve so morali reševati svoja življenja in premoženje po hudourniških poplavah, ki so prizadele to črnogorsko mesto.

Gladina reke Grđevica je zaradi obilnega dežja močno narasla, voda pa je zalila avtomobile, ki so jih občani pustili v strugi reke, ki hkrati služi kot največje parkirišče v središču Budve.

Struga te reke je večji del leta presahnjena, zato prebivalci ta prostor uporabljajo kot parkirišče.

Posnetki iz Črne gore tako kažejo, kako reka nosi vse pred seboj.

Obilne padavine so tako ohromile večji del budvanskih naselij Velji Vinogradi in Babin dol, kjer so se ulice spremenile v reke, gibanje je praktično onemogočeno, poročajo črnogorski mediji.