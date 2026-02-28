Dramatičen prizor: prestregli iransko raketo, sledila je velika eksplozija v stanovanjskem območju (VIDEO)

Po tem, ko so danes ZDA in Izrael napadli Iran, je tudi slednji izvedel protinapade. Na družbenem omrežju X je profil BRICKS News objavil dramatičen video, v katerem videti, kako je ena prestrežena iranska balistična raketa padla in eksplodirala v stanovanjskem območju v Katarju. Kot je videti v videu, je bilo v bližini veliko ljudi, ki so bežali stran. Ali je kdo umrl v tej eksploziji, ni znano.

Sta pa bila po neuradnih informacijah v današnjih napadih ubita poveljnik iranske revolucionarne garde in obrambni minister, Mohamed Pakpur in Aziz Nasirzadeh, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Tarča naj bi bila tudi verski voditelj ajatola Ali Hamenej in predsednik Masud Pezeškian, ki pa sta po navedbah iranskih oblasti na varnem. Iranski svet za nacionalno varnost je prebivalcem svetoval, naj zapustijo prestolnico Teheran.

Izstrelek zadel dekliško šolo, več kot 70 mrtvih

Ob današnjem izraelsko-ameriškem napadu na Iran je po navedbah krajevnih oblasti eden od izstrelkov zadel dekliško šolo na jugu Irana. Pri tem je bilo ubitih več kot 70 ljudi, večinoma šolark, poročajo tuje tiskovne agencije, ki se sklicujejo na navedbe iranske državne televizije. Raketa je zadela dekliško osnovno šolo v provinci Hormozgan na jugu države. V času napada naj bi bilo v šoli približno 170 učenk. V napadih v omenjeni provinci, kjer je sicer več pomorskih oporišč iranskih oboroženih sil, je bilo po navedbah iranske televizije ranjenih še več deset ljudi.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je obsodil napad na šolo. Kot je zapisal na omrežju X, »ti zločini ne bodo ostali brez odgovora«. »Uničena stavba je osnovna šola za deklice na jugu Irana. Bombardirana je bila sredi belega dne, ko je bila polna mladih učenk. Samo na tem mestu je bilo ubitih na desetine nedolžnih otrok. Ti zločini proti iranskemu ljudstvu ne bodo ostali brez odgovora,« je opozoril vodja iranske diplomacije.