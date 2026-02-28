  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAPETO DOGAJANJE

Dramatičen prizor: prestregli iransko raketo, sledila je velika eksplozija v stanovanjskem območju (VIDEO)

Balistična raketa je padla in eksplodirala v Katarju. Po neuradnih informacijah sta bila v današnjih napadih ubita poveljnik iranske revolucionarne garde in obrambni minister.
Eksplozija v Katarju. FOTO: BRICKS News/X/zajem zaslona
Eksplozija v Katarju. FOTO: BRICKS News/X/zajem zaslona
M. J., R. I., STA
 28. 2. 2026 | 16:51
A+A-

Po tem, ko so danes ZDA in Izrael napadli Iran, je tudi slednji izvedel protinapade. Na družbenem omrežju X je profil BRICKS News objavil dramatičen video, v katerem videti, kako je ena prestrežena iranska balistična raketa padla in eksplodirala v stanovanjskem območju v Katarju. Kot je videti v videu, je bilo v bližini veliko ljudi, ki so bežali stran. Ali je kdo umrl v tej eksploziji, ni znano.

Sta pa bila po neuradnih informacijah v današnjih napadih ubita poveljnik iranske revolucionarne garde in obrambni minister, Mohamed Pakpur in Aziz Nasirzadeh, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Tarča naj bi bila tudi verski voditelj ajatola Ali Hamenej in predsednik Masud Pezeškian, ki pa sta po navedbah iranskih oblasti na varnem. Iranski svet za nacionalno varnost je prebivalcem svetoval, naj zapustijo prestolnico Teheran.

Izstrelek zadel dekliško šolo, več kot 70 mrtvih

Ob današnjem izraelsko-ameriškem napadu na Iran je po navedbah krajevnih oblasti eden od izstrelkov zadel dekliško šolo na jugu Irana. Pri tem je bilo ubitih več kot 70 ljudi, večinoma šolark, poročajo tuje tiskovne agencije, ki se sklicujejo na navedbe iranske državne televizije. Raketa je zadela dekliško osnovno šolo v provinci Hormozgan na jugu države. V času napada naj bi bilo v šoli približno 170 učenk. V napadih v omenjeni provinci, kjer je sicer več pomorskih oporišč iranskih oboroženih sil, je bilo po navedbah iranske televizije ranjenih še več deset ljudi. 

Iranski zunanji minister Abas Aragči je obsodil napad na šolo. Kot je zapisal na omrežju X, »ti zločini ne bodo ostali brez odgovora«. »Uničena stavba je osnovna šola za deklice na jugu Irana. Bombardirana je bila sredi belega dne, ko je bila polna mladih učenk. Samo na tem mestu je bilo ubitih na desetine nedolžnih otrok. Ti zločini proti iranskemu ljudstvu ne bodo ostali brez odgovora,« je opozoril vodja iranske diplomacije.

Več iz teme

IranIzraelZDAnapadsmrtne žrtve
ZADNJE NOVICE
16:40
Bulvar  |  Suzy
SMRT V DRUŽINI

Slovenski pevec žaluje, izgubil je bližnjo osebo: »Kadar čutim izgubo ...« (Suzy)

Slovo je toliko bolj boleče, ko gre za osebo, ki mu je stala ob strani od rojstva.
28. 2. 2026 | 16:40
16:15
Lifestyle  |  Izlet
VZHODNA TIROLSKA

Ideja za družinski izlet: smučarski raj v deseti deželi, kjer vladata sonce in mir (FOTO)

Vzhodna Tirolska je pravi dragulj za tiste, ki ne marajo masovnega turizma, ampak prisegajo na surovo gorsko naravo, mir in avtentičnost.
Mitja Felc28. 2. 2026 | 16:15
16:08
Bulvar  |  Domači trači
ALI CILJA PREVISOKO?

Martin Strel skušal priti do Elona Muska: rad bi »plaval v vesolju«

Verjame, da z napredkom tehnologije tudi neverjetne ideje lahko postanejo resničnost.
28. 2. 2026 | 16:08
15:43
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SLOVENIJA RAZVIJA MODEL CELOSTNE OBRAVNAVE

Dan redkih bolezni, zgodnje odkritje izboljša zdravljenje

Zadnjega februarja zaznamujemo dan redkih bolezni; gre za stanja, ki jih ima do pet obolelih na 10.000 prebivalcev.
Ajda Janovsky28. 2. 2026 | 15:43
15:18
Šport  |  Tekme
12. V SEZONI

Domen Prevc je zmagal še na Kulmu: prednost v skupnem seštevku ogromna, kmalu lahko ujame brata Petra

To je zanj že 12. zmaga v tej sezoni, skupno pa že 21. v karieri. Za Petrom Prevcem zaostaja le še za tri zmage.
28. 2. 2026 | 15:18
15:15
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

So duše lahko hudobne? To menijo regresoterapevti

'Slabe' so pogosto mlade ali izjemno stare. Nosijo težko karmo preteklih dejanj, nerazrešene travme in vzorce.
28. 2. 2026 | 15:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki