Dramatični porod v Zagrebu: med operacijo glavica zunaj, telo v maternici

V zagrebškem univerzitetnem kliničnem centru so izvedli izjemno redek in eden najtežjih posegov v svetovni medicini. Med carskim rezom so porodničarji iz maternice najprej porodili le otrokovo glavo, vrat in del prsnega koša, preostanek telesa pa pustili v maternici, da je novorojenček prek posteljice še naprej prejemal kisik. Le tako so mu lahko rešili življenje, poroča 24sata.

Iz bolnišnice sporočajo, da je bila odločilna neverjetno usklajena akcija nevrologov, otorinolaringologov, neonatologov, nevroradiologov in številnih drugih specialistov. »To je zgodba o človečnosti in vrhunskem timskem delu,« poudarjajo. Otroček je imel v času nosečnosti velik tumor, ki bi mu ob rojstvu povsem zaprl dihalno pot. Zdravniki so zato morali še pred dokončanim porodom zagotoviti varen dihalni kanal. Ko je bil dojenček še vedno povezan na popkovino in prejemal kisik prek posteljice, so mu v sapnik vstavili tubus in stabilizirali srčni utrip. Šele nato so porod dokončali.

Nekaj ur za tem je sledila še dve uri trajajoča operacija, v kateri so tumor v celoti odstranili. Histološki izvid je potrdil, da je tumor benigni in popolnoma izrezan. Otrok po navedbah zdravnikov danes normalno diha, je brez posledic in v domači oskrbi, a ga bodo za vsak primer spremljali prve tri leta. Takšni posegi se po svetu opravijo le enkrat ali dvakrat na leto.