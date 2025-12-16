Dramatični prizori! Poglejte, kako je orkanski veter podrl kip, visok 35 metrov (VIDEO)

Iz Brazilije prihajajo dramatični posnetki. Zaradi silovitega neurja z vetrom se je zrušila ogromna kopija Kipa svobode.

Kip v celoti uničen

Incident se je zgodil v mestu Guaíba, v bližini Porta Alegra, a k sreči kljub vznemirljivim prizorom ni bil nihče poškodovan. Kip, ki je bil dolga leta eden od prepoznavnih simbolov mesta, je zdaj popolnoma uničen, je navedel The Statesman. Kopija kipa svobode, v lasti trgovske verige Havan, je bila visoka 35 metrov in je bila leta 2020 postavljena na parkirišču pred trgovino. Od takrat je postala svojevrstna lokalna znamenitost. Posnetki, ki so se hitro razširili po družbenih omrežjih, so zabeležili trenutek zrušitve – kip se je sprva močno majal pod sunki vetra, nato pa se je z glasnim pokom zrušil na tla. V neposredni bližini so vozila vozila mimo, medtem ko so očividci snemali dogodek, nekateri vozniki pa so v naglici poskušali umakniti avtomobile na varnejše mesto.

Lokalne oblasti izdale so sicer že prej izdale rdeče opozorilo zaradi nevarnih vremenskih razmer.

Čeprav domnevajo, da so bili ekstremni sunki vetra glavni vzrok zrušitve, podjetje in lokalne oblasti izvajajo podrobno tehnično analizo, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka.

Podrtje kipa je le eden v nizu dogodkov, ki jih je povzročilo silovito neurje, ki je v ponedeljek zajelo zvezno državo Rio Grande do Sul. Številna mesta so poročala o toči, poplavah in znatni gmotni škodi, ki jo je povzročil močan veter. V občinah, kot so Cristal, Passo Fundo in Santa Cruz do Sul, so zabeležili poškodovane strehe in druge objekte, medtem ko so poplavljene ulice v mestu Lajeado povzročile resne motnje v prometu.