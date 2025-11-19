Dramatični prizori! Vulkan se prebuja, stopnja pripravljenosti dvignjena na najvišjo raven (FOTO in VIDEO)

Na vzhodu otoka Java je danes popoldan po lokalnem času izbruhnil ognjenik Semeru, je potrdila indonezijska vulkanološka nadzorna postaja. Steber dima in pepela je ob izbruhu poneslo več kilometrov visoko. Tokovi, ki jih sestavljajo lava, pepel in plini, so se raztezali več kilometrov vzdolž pobočja.

Ognjenik Semeru je v zadnjih letih večkrat izbruhnil. Zaradi izbruha leta 2021 je umrlo več deset ljudi, več vasi pa je zasul vroč pepel. Vulkan je del t. i. pacifiškega ognjenega obroča, seizmično aktivnega loka, kjer so vulkanski izbruhi in potresi pogosti. Indonezija ima sicer več aktivnih vulkanov kot katera koli druga država na svetu.

Semeru, ki velja za enega najbolj nestanovitnih vulkanov, se nahaja na zelo poseljenem delu otoka in je s 3676 metri nadmorske višine najvišji vrh Jave.

Evakuirali najmanj 300 vaščanov

Predstavnik indonezijske agencije za naravne nesreče je dejal, da so zaradi izbruha evakuirali najmanj 300 vaščanov, ki stanujejo blizu vulkana. Nastanili so jih v dveh začasnih zatočiščih. Za zdaj ni bilo poročil o žrtvah.

Semeru je okoli 310 kilometrov oddaljen od otoka Bali, ki je izjemno priljubljen med turisti. Iz letališča Ngurah Rai v Baliju so sporočili, da za zdaj ni sprememb v voznem redu, leti pa potekajo kot običajno.