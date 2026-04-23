Dramatično opozorilo Evropejcem: »Prišlo bo do velikih težav, mnogi boste ostali brez letnega dopusta«

Evropski komisar za energetiko Dan Jorgensen je opozoril, da je Evropa v zelo resni krizi, saj bi zaloge letalskega goriva lahko pošle zaradi vojne v Iranu. Za Sky News je celo dejal, da bodo mnogi letos poleti morda morali spremeniti svoje načrte za letni dopust.

»Na žalost je zelo verjetno, da bo veliko ljudi imelo težave z dopusti, bodisi zaradi odpovedi letov bodisi zaradi zelo, zelo dragih vozovnic. Tudi če storimo vse, kar je v naši moči – če goriva ni na voljo, ga pač ni,« je dejal Jorgensen.

Dodal je, da je trenutno v ospredju predvsem cenovna kriza in da oskrba za zdaj še ni vprašljiva, vendar je poudaril, da »ne moremo biti prepričani, da bomo v prihodnje preprečili oskrbovalno krizo, zlasti pri letalskem gorivu«.

»Cenovna kriza bo trajala še dolgo«

Mednarodna agencija za energijo je opozorila, da bi lahko v naslednjih petih do šestih tednih nastopile velike težave z oskrbo z gorivom. Letalske družbe so že začele sprejemati določene ukrepe, med njimi Lufthansa Group, ena največjih letalskih skupin v Evropi, ki je napovedala odpoved 20.000 letov v prihodnjih mesecih. Druge družbe zvišujejo cene vozovnic na dolgih letih, da bi pokrile povečane stroške goriva.

»Tudi če bi mir dosegli že jutri in bi se Hormuški preliv znova odprl, bi se znašli, vendar moram povedati, da bo cenovna kriza trajala še dolgo, tudi v najboljšem scenariju,« je še opozoril Jorgensen.

Poudaril je, da je plinska infrastruktura uničena do te mere, da bo za njeno obnovo potrebnih več let. »To pa pomeni, da bomo mesece, morda celo leta, imeli bistveno višje cene letalskih vozovnic, kot smo jih imeli pred začetkom te krize,« je dodal.

»Izogibajte se tujine«

Vodja italijanske Uprave za civilno letalstvo Pierluigi di Palma je za Sky News dejal, da bi morali ljudje razmisliti o preživljanju poletnih počitnic v svojih državah, ne pa v tujini. »Najbolje je priporočiti počitnice v bližini in odkrivanje čudovitih krajev v lastnih državah. Za tiste, ki kljub temu želijo tvegati daljše potovanje, je dobra ideja razmisliti o posebnem zavarovanju, ki lahko zagotovi vračilo denarja v primeru zamude ali odpovedi leta,« je predlagal.

EU je sicer napovedala ukrepe za poskus omejevanja učinkov energetske krize, med drugim načrte za pospešitev uporabe obnovljivih virov energije ter spodbude za gospodinjstva za vgradnjo čistih virov energije, kot so toplotne črpalke in sončne celice. Prav tako države članice spodbuja k znižanju davkov na električno energijo v upanju, da bo to prepričalo več ljudi k nakupu električnih vozil.