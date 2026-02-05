Dramatično stanje v Dalmaciji, osemmetrski valovi, prebivalci pod barikadami: »Ne spomnim se, da bi bilo kdaj tako« (VIDEO)

Viharni jugo je povzročil veliko škodo v Dalmaciji. Morje se je v Kaštelih razlilo vse do hiš v prvi vrsti ob obali. Močan jugo je v sredo pihal po celotnem območju Dalmacije. Zaradi visoke plime se je morje v Kaštelih razlilo na obalo in vdrlo v bližnje ulice. Razmere so dramatične v Kaštel Novem in Kaštel Gomilici, kjer prebivalci z deskami poskušajo preprečiti vdor morja v poslovne prostore in dvorišča. Kot so bralci sporočili portalu Dalmacija Danas, je od včeraj po 19. uri obala na območju Štafilića, Novega in Starega neprehodna. Viharni jugo je prekinil povezave z dalmatinskimi otoki. Pri najbolj oddaljenem otoku Palagruža so orkanski sunki dvigovali valove višje od osmih metrov. Svetilničar Vojislav Šajn, ki je tam, je za portal povedal, da so valovi visoki kot trietažna stavba.

»Včeraj smo uspeli vse zavarovati, danes pa zaradi varnosti nismo zapuščali hiš. Ko je vreme tako slabo, moramo paziti, da se ne poškodujemo. Ko se bo vreme umirilo, bomo videli, ali je jugo povzročil kakšno škodo,« je pojasnil svetilnočar. »Občani nas nenehno kličejo in prijavljajo poplave objektov na obali vseh sedmih Kaštelov. Gladina morja se je dvignila, plima je visoka, jugo je močan. Dokler se vreme ne umiri, ne moremo veliko pomagati. Gre za hiše, restavracije in druge objekte tik ob obali. V zadnje ure in pol smo prejeli okoli petdeset takšnih prijav,«pa je povedal poveljnik gasilcev mesta Kaštela Darko Maretić.

Novinarka Dnevnika Nove TV Bruna Papić se je pogovarjala s Stefanom in Marijo iz Kaštel Novega, kjer prebivalci z barikadami branijo svoje domove in poslovne prostore. »Okoli sedmih zvečer sem pogledal skozi okno, in ko sem videl, kako voda dere ven, sem rekel: ‘To ni dobro,’« je povedal Stefan.

Kot poroča Papić, naj bi jugo in visoka plima trajala do zgodnjih jutranjih ur. Poveljnik gasilcev mesta Kaštela Darko Maretić pravi, da so do večera prejeli več kot 50 klicev zaradi poplav, razmere pa so enake na območju vseh sedmih Kaštelov. »Škoda je že nastala. Če bo še večja, bomo določili prioritete in tako ukrepali. Ne spomnim se, da bi bilo kdaj kaj podobnega,« je dodal Maretić, poroča dnevnik.hr.

