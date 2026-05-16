STRAŠNO

Droga, močnejša od heroina, kar v poštni nabiralnik: velika grožnja za regijo

Moče sintetične droge dostopne po spletu. Sintetične droge, kot so fentanil in nitazeni, predstavljajo resno nevarnost, zlasti ker jih uporabniki pogosto ne prepoznajo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Curs
N. Č.
 16. 5. 2026 | 10:11
Sintetične droge, močnejše od heroina, so danes dostopne skoraj na klik preko interneta in jih je mogoče brez večjih težav naročiti tudi v Bosno in Hercegovino, Srbijo, Hrvaško in Črno goro, piše portal vijest.ba. Detektor Magazin je razkril, kako se preko spleta prodajajo močne sintetične droge, pri čemer strokovnjaki opozarjajo, da že najmanjše količine lahko povzročijo smrtne posledice.

Aprila 2026 je Detektor izvedel raziskavo, ki je pokazala skrb vzbujajočo enostavnost dostopa do drog, ki že terjajo žrtve po Evropi. Novinarji so se predstavili kot kupci in v nekaj tednih vzpostavili stik s prodajalci, ki so droge ponujali skoraj odprto in brez zadržkov zagotavljali dostavo v države regije.

Žrtve po Evropi, pošiljke iz Kitajske

Gre za droge iz skupine nitazenov, katerih moč je večkrat višja od znanih opiatov. Nekatere različice so do 40-krat močnejše od fentanila in celo 500-krat močnejše od heroina. Amer Mulić, inšpektor za boj proti zlorabi drog v Sarajevu, pojasnjuje, da nitazeni predstavljajo novo tveganje, predvsem za odvisnike od heroina, ki nimajo dostopa do nadzorovanih zdravil, kot je metadon.

Mulić opozarja: »Če odvisniku ponudite nitazen, ne da bi vedel, kaj je to, ga bo vzel kot heroin in lahko umre. To se dogaja v Irski in Veliki Britaniji, pri nas pa še ne.«

Vendar obstajajo že primeri zaplenjenih pošiljk v regiji. Policija Črne gore do zdaj ni zaznala prisotnosti nitazenov, vendar spremlja sumljive pošiljke iz Kitajske v sodelovanju z mednarodnimi partnerji.

V Veliki Britaniji v enem letu umrlo 333 ljudi, predvsem mladih

Rasema Okić, direktorica Zavoda za bolezni odvisnosti v Sarajevu, opozarja, da se nove droge pogosto pojavijo, ko stare izginejo, in da sintetične droge, kot so fentanil in nitazeni, predstavljajo resno nevarnost, zlasti ker jih uporabniki pogosto ne prepoznajo. Smrtni izidi niso redki, saj je v Veliki Britaniji je leta 2024 od nitazenov umrlo 333 ljudi, predvsem mladih.

Nitazene je mogoče naročiti preko aplikacij, kot sta Telegram in WhatsApp, ter spletnih oglasov. Dostava poteka prek svetovnih in lokalnih kurirskih služb. Ruggero Scaturro, analitik Globalne iniciative proti organiziranemu kriminalu, poudarja, da so droge pogosto poslane v majhnih količinah, kar policiji otežuje odkrivanje. Connor Plunkett, raziskovalec Bellingcata, je opozoril, da se prodajalci počutijo varne, ker so v Kitajski in menijo, da jih evropske in ameriške oblasti ne morejo doseči.

Podjetja, kot sta DHL in FedEx, pravijo, da imajo varnostne ukrepe in sodelujejo s policijo, medtem ko srbski Halo Oglasi blokirajo oglase, povezane z nedovoljenimi substancami, na podlagi več kot 170 ključnih besed.

Sintetične droge, zlasti nitazeni in fentanil, predstavljajo novo, smrtonosno grožnjo v regiji, saj so lahko dostopne skoraj vsakomur in zahtevajo posodobitev pristopov policije in carine.

