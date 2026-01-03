  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SILVESTROVANJA PO SVETU

Droni na silvestrovo popadali drug za drugim

V Budvi takšne polomije še dolgo ne bodo pozabili. Po svetu so na prostem večinoma kraljevali ognjemeti.
Na newyorškem Times Squaru je bilo bučno. FOTO: Adam Gray/Afp

Na newyorškem Times Squaru je bilo bučno. FOTO: Adam Gray/Afp

Tudi v New Yorku so na prvega leta dan skočili v ledeno vodo. FOTO: Ryan Murphy/Reuters

Tudi v New Yorku so na prvega leta dan skočili v ledeno vodo. FOTO: Ryan Murphy/Reuters

V Sydneyju si silvestrovanja brez tako veličastnega ognjemeta ne znajo predstavljati. FOTO: Hollie Adams/Reuters

V Sydneyju si silvestrovanja brez tako veličastnega ognjemeta ne znajo predstavljati. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Pariški Slavolok zmage ob vstopu v leto 2026 FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Pariški Slavolok zmage ob vstopu v leto 2026 FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Najvišja stavba na svetu Burdž Kalifa FOTO: Fadel Senna/Afp

Najvišja stavba na svetu Burdž Kalifa FOTO: Fadel Senna/Afp

V Londonu je bil ognjemet na skoraj vsakem koraku. FOTO: Brook Mitchell/Afp

V Londonu je bil ognjemet na skoraj vsakem koraku. FOTO: Brook Mitchell/Afp

Na newyorškem Times Squaru je bilo bučno. FOTO: Adam Gray/Afp
Tudi v New Yorku so na prvega leta dan skočili v ledeno vodo. FOTO: Ryan Murphy/Reuters
V Sydneyju si silvestrovanja brez tako veličastnega ognjemeta ne znajo predstavljati. FOTO: Hollie Adams/Reuters
Pariški Slavolok zmage ob vstopu v leto 2026 FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Najvišja stavba na svetu Burdž Kalifa FOTO: Fadel Senna/Afp
V Londonu je bil ognjemet na skoraj vsakem koraku. FOTO: Brook Mitchell/Afp
A. B.
 3. 1. 2026 | 18:22
3:00
A+A-

Prehod iz starega v novo leto so tudi tokrat bučno in veselo praznovali na vseh koncih sveta. Avstralsko mesto Sydney, ki se je prav zaradi veličastne opere mnogim zasidralo v spomin, je bilo priča tradicionalnemu spektakularnemu ognjemetu. Oblasti so zanj namenile kar devet ton pirotehnike. Tokratno slavje je bilo v znamenju nedavnega napada na priljubljeni sydneyjski plaži Bondi. Spomnimo – oče in sin sta sredi decembra ubila 15 ljudi na praznovanju judovskega praznika hanuka. Na žrtve pokola so se z minuto molka in prižganimi lučkami na telefonih spomnili eno uro pred polnočjo.

V Hongkongu niso pripravili ognjemeta, saj je med prebivalci še vedno živ spomin na 161 smrtnih žrtev požara.

V Hongkongu niso pripravili ognjemeta, saj je med prebivalci še vedno živ spomin na 161 smrtnih žrtev požara, ki je novembra lani zajel več stanovanjskih blokov. So pa po drugi strani v Združenih arabskih emiratih spet pokazali vse, kar se za takšen dogodek da prikazati. V Dubaju so obiskovalci lahko občudovali ognjemet s svetlobnimi efekti, glasbo in vodnimi curki, ki so se razprostirali ob najvišji stavbi na svetu Burdž Kalifa.

Tudi v New Yorku so na prvega leta dan skočili v ledeno vodo. FOTO: Ryan Murphy/Reuters
Tudi v New Yorku so na prvega leta dan skočili v ledeno vodo. FOTO: Ryan Murphy/Reuters

Pri silvestrovanjih v Evropi velikih presežkov, razen morda tistih v britanski prestolnici London in v črnogorskem mestu Budva, ni bilo. V Londonu so tako v leto 2026 vstopili ob 12.000 ognjemetih. V starem mestnem jedru Budve pa se je neslavno končal svetlobni spektakel z droni. Za vse skupaj so bile krive tehnične težave. Okoli 600 dronov je tako pred očmi množice domačih in tujih gostov drug za drugim popadalo na tla oziroma v morje. Od »spektakla, kakršnega regija še ni videla«, kot so ga oglaševale mestne oblasti, ni bilo nič. Tradicionalnega silvestrovanja s koncerti pri znamenitih Brandenburških vratih v nemški prestolnici Berlin tokrat ni bilo. So pa dogajanje preselili na plavajoči oder na reki Labi.

9 ton

pirotehnike je šlo v zrak v Sydneyju.

V Sydneyju si silvestrovanja brez tako veličastnega ognjemeta ne znajo predstavljati. FOTO: Hollie Adams/Reuters
V Sydneyju si silvestrovanja brez tako veličastnega ognjemeta ne znajo predstavljati. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Na drugi strani Atlantika je bilo seveda spet bučno v New Yorku. Na znamenitem Times Squaru se je ob odštevanju do novega leta tradicionalno spustila kristalna krogla. No, slednjo so še enkrat dvignili v zrak ter jo razsvetlili v rdeče-belo-modri barvi. Spet jo bodo spustili 3. julija, ob praznovanju 250. obletnice ustanovitve ZDA. V brazilskem Riu de Janeiru je silvestrovanje potekalo na slavni plaži Copacabana, kjer je novo leto z ognjemetom in glasbo pričakalo več sto tisoč ljudi. Opolnoči se je začel 12-minutni ognjemet, ki so ga izstrelili z 19 splavov ob plaži v okrožju Copacabana.

Pariški Slavolok zmage ob vstopu v leto 2026 FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Pariški Slavolok zmage ob vstopu v leto 2026 FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Najvišja stavba na svetu Burdž Kalifa FOTO: Fadel Senna/Afp
Najvišja stavba na svetu Burdž Kalifa FOTO: Fadel Senna/Afp
V Londonu je bil ognjemet na skoraj vsakem koraku. FOTO: Brook Mitchell/Afp
V Londonu je bil ognjemet na skoraj vsakem koraku. FOTO: Brook Mitchell/Afp

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
LEILA ROBLEK

V sanjski službi za volanom smetarskega tovornjaka

Mlada mamica štirih otrok iz Kranja začne skrbeti za čistočo kraja, ko večina še spi. S ponosom opravlja nekoč preziran, danes pa zelo spoštovan poklic.
Tina Horvat3. 1. 2026 | 19:00
18:22
Novice  |  Svet
SILVESTROVANJA PO SVETU

Droni na silvestrovo popadali drug za drugim

V Budvi takšne polomije še dolgo ne bodo pozabili. Po svetu so na prostem večinoma kraljevali ognjemeti.
3. 1. 2026 | 18:22
18:03
Novice  |  Svet
PREDSEDNIK ZAJET

Trump objavil fotografijo Madura na ameriški vojaški ladji, Venezuelo bodo vodile ZDA (FOTO)

Nicolasa Madura so v okviru vojaškega posredovanja v Venezueli zajele ameriške posebne sile in naj bi bil sedaj skupaj s soprogo na poti v New York.
3. 1. 2026 | 18:03
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
NAŠI ASI

Še naprej bomo stiskali pesti

Leto 2026 bo za slovenski in svetovni šport izjemno pestro, v ospredju bodo zimske olimpijske in paralimpijske igre v Italiji ter nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Slovenija bo gostila tri evropska prvenstva.
3. 1. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: jutrišnja energija podpira strukturirano ustvarjalnost in uresničevanje ambicij

Dan za čustveno globino in ustvarjalno izražanje.
3. 1. 2026 | 18:00
17:32
Novice  |  Kronika  |  Doma
TUBLJE PRI HRPELJAH

Voznik in otrok z avtomobilom trčila v ograjo in drevo, oba so odpeljali

Prometna nesreča se je zgodila v Tubljah pri Hrpeljah. Poškodovana sta bila odpeljana v izolsko bolnišnico.
3. 1. 2026 | 17:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki