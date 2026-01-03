Droni na silvestrovo popadali drug za drugim

Prehod iz starega v novo leto so tudi tokrat bučno in veselo praznovali na vseh koncih sveta. Avstralsko mesto Sydney, ki se je prav zaradi veličastne opere mnogim zasidralo v spomin, je bilo priča tradicionalnemu spektakularnemu ognjemetu. Oblasti so zanj namenile kar devet ton pirotehnike. Tokratno slavje je bilo v znamenju nedavnega napada na priljubljeni sydneyjski plaži Bondi. Spomnimo – oče in sin sta sredi decembra ubila 15 ljudi na praznovanju judovskega praznika hanuka. Na žrtve pokola so se z minuto molka in prižganimi lučkami na telefonih spomnili eno uro pred polnočjo.

V Hongkongu niso pripravili ognjemeta, saj je med prebivalci še vedno živ spomin na 161 smrtnih žrtev požara, ki je novembra lani zajel več stanovanjskih blokov. So pa po drugi strani v Združenih arabskih emiratih spet pokazali vse, kar se za takšen dogodek da prikazati. V Dubaju so obiskovalci lahko občudovali ognjemet s svetlobnimi efekti, glasbo in vodnimi curki, ki so se razprostirali ob najvišji stavbi na svetu Burdž Kalifa.

Tudi v New Yorku so na prvega leta dan skočili v ledeno vodo. FOTO: Ryan Murphy/Reuters

Pri silvestrovanjih v Evropi velikih presežkov, razen morda tistih v britanski prestolnici London in v črnogorskem mestu Budva, ni bilo. V Londonu so tako v leto 2026 vstopili ob 12.000 ognjemetih. V starem mestnem jedru Budve pa se je neslavno končal svetlobni spektakel z droni. Za vse skupaj so bile krive tehnične težave. Okoli 600 dronov je tako pred očmi množice domačih in tujih gostov drug za drugim popadalo na tla oziroma v morje. Od »spektakla, kakršnega regija še ni videla«, kot so ga oglaševale mestne oblasti, ni bilo nič. Tradicionalnega silvestrovanja s koncerti pri znamenitih Brandenburških vratih v nemški prestolnici Berlin tokrat ni bilo. So pa dogajanje preselili na plavajoči oder na reki Labi.

9 ton pirotehnike je šlo v zrak v Sydneyju.

V Sydneyju si silvestrovanja brez tako veličastnega ognjemeta ne znajo predstavljati. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Na drugi strani Atlantika je bilo seveda spet bučno v New Yorku. Na znamenitem Times Squaru se je ob odštevanju do novega leta tradicionalno spustila kristalna krogla. No, slednjo so še enkrat dvignili v zrak ter jo razsvetlili v rdeče-belo-modri barvi. Spet jo bodo spustili 3. julija, ob praznovanju 250. obletnice ustanovitve ZDA. V brazilskem Riu de Janeiru je silvestrovanje potekalo na slavni plaži Copacabana, kjer je novo leto z ognjemetom in glasbo pričakalo več sto tisoč ljudi. Opolnoči se je začel 12-minutni ognjemet, ki so ga izstrelili z 19 splavov ob plaži v okrožju Copacabana.

Pariški Slavolok zmage ob vstopu v leto 2026 FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Najvišja stavba na svetu Burdž Kalifa FOTO: Fadel Senna/Afp