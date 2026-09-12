Bodo cene nafte poletele v nebo? Droni iz Iraka zadeli ključno savdsko naftno žilo, pomembna pot zaprta

Savdska Arabija je po napadu z brezpilotnimi letalniki zaprla enega svojih ključnih naftovodov. Irak je potrdil, da so bili droni izstreljeni z njegovega ozemlja. Tarča napada je bil vzhodno-zahodni naftovod, dolg približno 1200 kilometrov, po katerem Savdska Arabija prevaža surovo nafto proti Rdečemu morju. Ta pot ji omogoča, da se izogne strateško pomembni Hormuški ožini. Savdske oblasti so v petek sporočile, da so naftovod iz previdnosti zaprle. V napadu je bilo več ljudi ranjenih, nastala je tudi materialna škoda, katere obseg še ugotavljajo. Satelitski posnetki so medtem pokazali počrnela območja in sledi dima v bližini kraja napada.

Po podatkih Reutersa, ki se sklicuje na družbe, ki spremljajo gibanje ladij, in analitike, so po tem naftovodu pred napadom prevažali med štirimi in petimi odstotki svetovne oskrbe z nafto. Njegova zapora bi zato lahko vplivala tudi na svetovni naftni trg, še posebej, če bi bila prekinitev daljša. Irak je potrdil, da je bil napad izveden iz province Maysan, ki meji na Iran. Iraški premier je odredil preiskavo dogodka. Potem ko je bilo potrjeno, da je bil napad izveden z območja te province, je bil tamkajšnji poveljnik operacij razrešen. Savdska Arabija za zdaj ni napovedala vojaškega odgovora. Rijad je sporočil, da bo podprl prizadevanja iraške vlade za preprečevanje napadov z njenega ozemlja. Hkrati je opozoril, da si pridržuje pravico do vseh potrebnih ukrepov za zaščito svoje varnosti, suverenosti in ključne infrastrukture.

FOTO: European Union/copernicus Sentin Via Reuters

FOTO: European Union/copernicus Sentin Via Reuters

FOTO: 2026 Planet Labs Pbc Via Reuters

Napad je obsodil tudi Svet za sodelovanje arabskih držav Zaliva, ki ga je označil za nevarno zaostrovanje razmer in grožnjo varnosti Savdske Arabije.

Razmere se zaostrujejo tudi v Jemnu

Medtem se razmere dodatno zaostrujejo tudi v Jemnu. Hutiji, skupina, ki jo podpira Iran, so v zadnjih dneh dosegli pomembne ozemeljske pridobitve. Trdijo, da nadzorujejo velik del obale in strateški prehod Bab al-Mandab, ki povezuje Rdeče morje z Adenskim zalivom. Bab al-Mandab je pomembna pomorska pot za ladijski promet proti Sueškemu prekopu. Morebitne motnje na tem območju bi zato lahko dodatno prizadele svetovne trgovske in energetske poti.

Hutijev vojaški tiskovni predstavnik Yahya Saree FOTO: Mohammed Huwais Afp

Hutiji trdijo, da je plovba na tem območju varna za vse ladjarske družbe, razen za savdske ladje. Zaradi tega se povečuje pritisk na že tako občutljive svetovne energetske in pomorske poti, vsak nov napad na ključno infrastrukturo pa lahko dodatno poveča negotovost na naftnem trgu, poroča Večernji list.