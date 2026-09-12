  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAPAD NA KLJUČNO NAFTNO POT

Bodo cene nafte poletele v nebo? Droni iz Iraka zadeli ključno savdsko naftno žilo, pomembna pot zaprta

Savdska Arabija je po napadu zaprla enega najpomembnejših naftovodov. Po njem so pred napadom prevažali med štirimi in petimi odstotki svetovne oskrbe z nafto.
Satelitski posnetek prikazuje poškodbe na objektu naftovoda. FOTO: 2026 Planet Labs Pbc Via Reuters

Satelitski posnetek prikazuje poškodbe na objektu naftovoda. FOTO: 2026 Planet Labs Pbc Via Reuters

FOTO: European Union/copernicus Sentin Via Reuters

FOTO: European Union/copernicus Sentin Via Reuters

FOTO: European Union/copernicus Sentin Via Reuters

FOTO: European Union/copernicus Sentin Via Reuters

FOTO: 2026 Planet Labs Pbc Via Reuters

FOTO: 2026 Planet Labs Pbc Via Reuters

Hutijev vojaški tiskovni predstavnik Yahya Saree FOTO: Mohammed Huwais Afp

Hutijev vojaški tiskovni predstavnik Yahya Saree FOTO: Mohammed Huwais Afp

Satelitski posnetek prikazuje poškodbe na objektu naftovoda. FOTO: 2026 Planet Labs Pbc Via Reuters
FOTO: European Union/copernicus Sentin Via Reuters
FOTO: European Union/copernicus Sentin Via Reuters
FOTO: 2026 Planet Labs Pbc Via Reuters
Hutijev vojaški tiskovni predstavnik Yahya Saree FOTO: Mohammed Huwais Afp
A. G.
 12. 9. 2026 | 13:15
3:01
A+A-

Savdska Arabija je po napadu z brezpilotnimi letalniki zaprla enega svojih ključnih naftovodov. Irak je potrdil, da so bili droni izstreljeni z njegovega ozemlja. Tarča napada je bil vzhodno-zahodni naftovod, dolg približno 1200 kilometrov, po katerem Savdska Arabija prevaža surovo nafto proti Rdečemu morju. Ta pot ji omogoča, da se izogne strateško pomembni Hormuški ožini. Savdske oblasti so v petek sporočile, da so naftovod iz previdnosti zaprle. V napadu je bilo več ljudi ranjenih, nastala je tudi materialna škoda, katere obseg še ugotavljajo. Satelitski posnetki so medtem pokazali počrnela območja in sledi dima v bližini kraja napada.

Po podatkih Reutersa, ki se sklicuje na družbe, ki spremljajo gibanje ladij, in analitike, so po tem naftovodu pred napadom prevažali med štirimi in petimi odstotki svetovne oskrbe z nafto. Njegova zapora bi zato lahko vplivala tudi na svetovni naftni trg, še posebej, če bi bila prekinitev daljša. Irak je potrdil, da je bil napad izveden iz province Maysan, ki meji na Iran. Iraški premier je odredil preiskavo dogodka. Potem ko je bilo potrjeno, da je bil napad izveden z območja te province, je bil tamkajšnji poveljnik operacij razrešen. Savdska Arabija za zdaj ni napovedala vojaškega odgovora. Rijad je sporočil, da bo podprl prizadevanja iraške vlade za preprečevanje napadov z njenega ozemlja. Hkrati je opozoril, da si pridržuje pravico do vseh potrebnih ukrepov za zaščito svoje varnosti, suverenosti in ključne infrastrukture.

FOTO: European Union/copernicus Sentin Via Reuters
FOTO: European Union/copernicus Sentin Via Reuters
FOTO: European Union/copernicus Sentin Via Reuters
FOTO: European Union/copernicus Sentin Via Reuters
FOTO: 2026 Planet Labs Pbc Via Reuters
FOTO: 2026 Planet Labs Pbc Via Reuters

Napad je obsodil tudi Svet za sodelovanje arabskih držav Zaliva, ki ga je označil za nevarno zaostrovanje razmer in grožnjo varnosti Savdske Arabije.

Razmere se zaostrujejo tudi v Jemnu

Medtem se razmere dodatno zaostrujejo tudi v Jemnu. Hutiji, skupina, ki jo podpira Iran, so v zadnjih dneh dosegli pomembne ozemeljske pridobitve. Trdijo, da nadzorujejo velik del obale in strateški prehod Bab al-Mandab, ki povezuje Rdeče morje z Adenskim zalivom. Bab al-Mandab je pomembna pomorska pot za ladijski promet proti Sueškemu prekopu. Morebitne motnje na tem območju bi zato lahko dodatno prizadele svetovne trgovske in energetske poti.

Hutijev vojaški tiskovni predstavnik Yahya Saree FOTO: Mohammed Huwais Afp
Hutijev vojaški tiskovni predstavnik Yahya Saree FOTO: Mohammed Huwais Afp

Hutiji trdijo, da je plovba na tem območju varna za vse ladjarske družbe, razen za savdske ladje. Zaradi tega se povečuje pritisk na že tako občutljive svetovne energetske in pomorske poti, vsak nov napad na ključno infrastrukturo pa lahko dodatno poveča negotovost na naftnem trgu, poroča Večernji list.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Savdska ArabijavarnostnaftaIranIrakdronbrezpilotni letalnikHutijirdeče morjeHormuška ožinaBab al-Mandabnaftovodcene nafte
ZADNJE NOVICE
14:35
Šport  |  Športni trači
NBA ZVEZDNIK

Luka Dončić povsem spremenjen, tehnica naj bi kazala 105 kilogramov

Naš košarkarski as se še vedno mudi v Ljubljani, kjer opravlja individualne treninge.
12. 9. 2026 | 14:35
14:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
SLOVO OD POLETJA

Znani Slovenci na poznem oddihu: takole so uživali pred koncem poletja (Suzy)

Prav ob poslavljanju je poletje včasih najslajše. Tega se zavedajo tudi znani Slovenci, ki pred vstopom v hladnejši del leta izkoriščajo zadnje tople dni za nepozabna doživetja.
12. 9. 2026 | 14:25
14:03
Novice  |  Slovenija
PODRAŽITEV

Ponovni udarec za voznike: to je nova napoved cen goriv

Končna višina cen bo odvisna predvsem od tega, ali bo vlada pred naslednjim izračunom posegla v trošarine.
12. 9. 2026 | 14:03
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
PADEC SILICIJEVE ZVEZDE

Od milijarderke do zapornice

Novi dokumentarec razkriva zadnje dni Elizabeth Holmes na prostosti.
12. 9. 2026 | 13:25
13:15
Novice  |  Svet
NAPAD NA KLJUČNO NAFTNO POT

Bodo cene nafte poletele v nebo? Droni iz Iraka zadeli ključno savdsko naftno žilo, pomembna pot zaprta

Savdska Arabija je po napadu zaprla enega najpomembnejših naftovodov. Po njem so pred napadom prevažali med štirimi in petimi odstotki svetovne oskrbe z nafto.
12. 9. 2026 | 13:15
12:35
Šport  |  Tekme
KOLESARSTVO

Mas v zavetrju, Roglič na vetru? Po vožnji na čas na Vuelti zaživele teorije zarote​

Moserju naj bi do zmage na Giru pomagal helikopter.
Miha Hočevar12. 9. 2026 | 12:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Vam pripadajo cenejša potovanja in prevoz?

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJA NI KONEC

V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 13:02
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Vam pripadajo cenejša potovanja in prevoz?

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJA NI KONEC

V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 13:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Slovenska podjetja ne smejo več čakati

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Temperature so padle: je vaš dom pripravljen?

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Novice  |  Svet
KOROŠKA

»Tu nisi samo številka«

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 11:52
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
9. 9. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
FESTIVAL V LJUBLJANI

V Ljubljano prihaja štiridnevni festival

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Otroci, pes, voda in umazani čevlji: katera tla bodo preživela vse to?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Spletni vdori v medicinske pripomočke in kako se pred njimi zavarujemo

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Novice  |  Slovenija
SOVOZNIK

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways: »Namesto stanovanja sem kupil reaktivno letalo«

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways Primož Jovanović je človek, ki je denar nekoč preračunaval v ure letenja.
10. 9. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
HITER PREVZEM POŠILJK

Konec čakanja na paket: BOX NOW je na voljo že več kot polovici Slovencev

Spletno nakupovanje je postalo del našega vsakdana, z njim pa se spreminjajo tudi pričakovanja glede dostave.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽANJE RAČUNOV

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRIPRAVA NA JESEN

Kako pravilno zaščititi les pred jesenskim dežjem

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Slovenske novice9. 9. 2026 | 13:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki