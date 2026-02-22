Poglejte, kako velikega morskega psa so opazili pri Cresu, znanstveniki pojasnili, ali je nevaren (VIDEO)

Inštitut Blue World, neprofitna znanstveno-strokovna organizacija, ki se ukvarja z raziskovanjem in varstvom morskih organizmov v Jadranu, je ta teden prejel obvestilo o ogromnem morskem psu v morju pri Cresu.

Orjak lahko v dolžino meri več kot 10 metrov. FOTO: Delo Ui

»Čeprav posnetek ni najjasnejši, iz značilne oblike hrbtne plavuti sklepamo, da gre najverjetneje za orjaškega morskega psa (Cetorhinus maximus), vrsto, ki je redka, vendar stalno prisotna vzdolž vzhodne obale Jadrana. Večina opažanj prihaja z severnega Jadrana, vključno s Kvarnerskim zalivom, ki je dobro znan kot območje Jadrana z največjo biomaso zooplanktona.«

Orjaški morski pes je druga največja vrsta morskega psa na svetu

»Gre za selitveno vrsto, ki se prehranjuje s planktonom, tako da filtrira morsko vodo z na široko odprtimi usti. Pomembno je poudariti, da za človeka ni nevarna,« so zapisali v objavi na Facebook strani Inštituta Blue World.