Družbena omrežja eksplodirala zaradi fotografije z Epsteinove mize: »Kakšen bolnik …«

Fotografija na delovni mizi Jeffreyja Epsteina je na spletu sprožila val zgražanja in ugibanj. V javnost so namreč prišla nova razkritja iz njegovega arhiva, med njimi pa tudi posnetek, na katerem je na njegovi mizi vidna uokvirjena fotografija, ki je mnoge uporabnike družbenih omrežij pretresla. Nekateri na spletu trdijo, da naj bi prikazovala negibno oziroma onesposobljeno žensko, vendar vsebine fotografije ni mogoče z gotovostjo potrditi.

Sporni posnetek je bil del sklopa 19 fotografij, ki so jih v petek objavili demokratski kongresniki iz zapuščine osramočenega finančnika. Med objavljenimi so tudi fotografije, na katerih so Donald Trump, Bill Clinton in Andrew Mountbatten-Windsor (prej princ), pri čemer pa te fotografije same po sebi ne implicirajo, da bi bile te osebe kakorkoli vpletene v Epsteinove zločine. Demokrati so po poročanju objavili le izbrane slike iz obsežne zbirke, ki naj bi štela okoli 95.000 fotografij.

Na posnetku so spolni pripomočki iz zapuščine pokojnega finančnika in obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina. FOTO: House Oversight Committee Democr Via Reuters

Na eni od nedatiranih fotografij Epstein sedi za delovno mizo v svoji hiši na Manhattnu, nasproti njega pa je desno usmerjeni politični strateg Steve Bannon. Po navedbah virov sta imela v letih 2018 in 2019 profesionalen odnos, v katerem naj bi Bannon Epsteinu svetoval glede medijev in poskusov popravljanja javne podobe. Prav na tej fotografiji je v desnem kotu mize, obrnjena proti Epsteinu, uokvirjena fotografija osebe, ki naj bi ležala, obraz pa je prekrit za zaščito njene identitete. Na družbenih omrežjih so se takoj pojavile senzacionalistične ocene, da gre za »zelo vznemirljiv« in »odvraten« prizor, pri čemer je uporabnica X Leasha Knight zapisala, da je Epstein »bolnik« in da fotografija po njenem mnenju deluje, kot da prikazuje nezavestno mlado dekle na kavču – a gre za komentar, ne potrjeno dejstvo.

Na Epsteinovi mizi naj bi bilo videti še dve fotografiji: ena v levem kotu mize, ki prikazuje osebo – morda otroka – z roko okoli Epsteina in glavo, naslonjeno na njegovo ramo, ter tretja na krožniku blizu njegove leve roke. Kaj natančno prikazuje slednja, ni jasno, črn prekrivni pas pa nakazuje, da gre za fotografijo z vsaj eno osebo, katere identiteta je zaščitena.