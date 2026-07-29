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PRESENETLJIV IZRAČUN

Družina je med potovanjem po svetu prihranila kar 17.000 evrov

Potovanja niso prinesla le prihrankov, temveč tudi več skupnih trenutkov. Družina danes pravi, da si stalnega življenja v Veliki Britaniji ne predstavlja več.
Pravijo, da se k staremu življenju ne bodo več vrnili. FOTOGRAFIJI: Profimedia
Pravijo, da se k staremu življenju ne bodo več vrnili. FOTOGRAFIJI: Profimedia
A. J.
 29. 7. 2026 | 17:34
2:09
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Kaj pa če bi pustili vse in odšli z družino po svetu? Najbrž ni ljubitelja potovanj, ki ne bi kdaj sanjaril o takšnem podvigu. Britanska družina je te sanje uresničila iz praktičnega razloga. Preračunali so, da jih potovanje po svetu stane manj, kot če bi živeli v Veliki Britaniji.

V domovini sta Billie Van der Walt in njen mož Selwyn za vrtec vsak mesec odštela več kot 1170 evrov, za živila približno 140 evrov na teden, za poln rezervoar pa 100. Vsi ti stroški so se bistveno znižali med potovanji: v nekaterih državah je družina za skupno kosilo plačala le od šest do 12 evrov, za gorivo okoli 60 evrov. »Če bi se bolj strogo držali proračuna, bi lahko v celoti prihranili še več,« pojasnjuje Billie. S potovanji so v enem letu prihranili približno 17.000 evrov.

Najdražji del družinskega proračuna večinoma predstavlja bivališče, in tudi tu je družina pokazala svojo iznajdljivost. V marsikaterem kraju so živeli brezplačno, lastnikom pa v zameno varovali hiše ali hišne ljubljenčke.

Poleg cenejšega bivanja in potovanj so z novim načinom življenja pridobili tudi več časa drug za drugega. »Potem ko smo izkusili življenje v drugih državah, si ne moremo več predstavljati, da bi se za vedno vrnili v Veliko Britanijo. Zaradi prihrankov mi ni treba delati in sem lahko mama s polnim delovnim časom. Nikoli si nisem mislila, da je kaj takega mogoče,« je dejala Billie. V domovino se še vračajo, toda le za krajši čas. Letos se bodo tja vrnili, da bi praznovali sinov peti rojstni dan, takoj zatem pa se bodo odpravili na Tajvan in na Kitajsko. »Še vedno ne morem verjeti, toda odhod iz Velike Britanije je bila najboljša stvar, ki se nama je kdaj zgodila,« poudarja Billie.

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