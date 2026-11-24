Potem ko je mesto Zagreb napovedalo, da bo svetniškim skupinam v obravnavo predložilo zahtevo za preimenovanje klinike Sveti Ivan po Kristianu Josipu Perišu, se je oglasila njegova družina in sporočila, da od te pobude odstopa. Poudarjajo, da pred kakršnokoli spremembo imena ustanove zahtevajo preiskavo in prevzem odgovornosti vseh vpletenih.

Kot so pojasnili, je bila pobuda za preimenovanje z razlogom uvrščena na zadnje, peto mesto njihovih zahtev, saj bi bilo treba najprej obravnavati konkretne zahteve glede ugotavljanja odgovornosti. Potezo mestnih oblasti zato vidijo kot golo politiziranje, v trenutnih razmerah pa se jim sprememba imena zdi hinavska. Ob tem so dodali, da je zamisel o preimenovanju sicer prišla s strani pokojnikove zaročenke, čemur so pritrdili, ker je bila ob hospitalizaciji ob njem, vendar jo je osebje takrat poslalo domov.

Kristianova sestra Mihaela. FOTO: Marko Lukunic/pixsell

V ustanovi po njihovih besedah še vedno delajo posamezniki, ki so prikrivali kaznivo dejanje in družini lagali o okoliščinah Kristianove smrti, zato si takšnega preimenovanja ne želijo. »Nam je v interesu, da odgovarjajo vsi, ki so krivi tudi za prikrivanje. Od preimenovanja odstopamo, ker ni naključje, da se je navidezna pripravljenost pokazala ravno pri zahtevi, ki je bila z razlogom zadnja v vrsti. Kako to, da mesto ni ukrepalo, da bi klinika sprožila postopek nadzora nad bolniškimi odsotnostmi in podobno?« so svoje sporočilo sklenili svojci.