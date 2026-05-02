NEOBIČAJEN PRIZOR

Družina na Pagu rešila morskega psa, ki je obtičal v plitvini (FOTO in VIDEO)

Strokovnjak ocenjuje, da bi morski pes brez pomoči najverjetneje poginil.
Morski pes je obtičal v plitvini. FOTO: 24sata
K. G.
 2. 5. 2026 | 20:28
1:55
A+A-

Na eni izmed plaž na otoku Pag je družina med sprehodom ob obali naletela na morskega psa, ki je obtičal v plitvini. Kot je povedala očividka, se je z možem in otrokom sprehajala ob obali, ko je v vodi opazila nekaj nenavadnega. Sprva niso bili prepričani, kaj vidijo, nato pa so ugotovili, da gre za morskega psa, poroča 24sata. 

»Najprej smo mislili, da ni več živ,« je pojasnila. Ko so se mu približali, so opazili, da se sicer rahlo premika, vendar ne more odplavati. Po njihovih opažanjih se je zagozdil v plitvini, najverjetneje s plavutjo. Sprva so razmišljali, koga poklicati na pomoč, nato pa so se odločili ukrepati sami. Mož je stopil v vodo in morskemu psu pomagal, da se je obrnil ter zaplaval proti globljemu delu morja. Morski pes naj bi bil brez vidnih poškodb. Rdečkasti odtenek, ki je viden na posnetku, naj bi bil posledica mulja na morskem dnu.

Morski pes je obtičal v plitvini. FOTO: 24sata

Dogodek so komentirali tudi strokovnjaki. Morski biolog Vladimir Onofri je pojasnil, da gre za sinjega morskega psa, vrsto, ki se pojavlja tudi v Jadranskem morju. Ob tem je poudaril, da morski psi za normalno dihanje potrebujejo gibanje. Če obstanejo v plitvini in se ne morejo premikati, voda ne prehaja skozi njihove škrge, kar lahko vodi v pomanjkanje kisika. »Če ne plava, skozi škrge ne teče dovolj vode, zato oslabi,« je pojasnil.

Po njegovem mnenju je bilo posredovanje družine ključno, saj bi morski pes sicer lahko poginil. Kako se je znašel v plitvi vodi, ni znano, med možnimi razlogi pa strokovnjaki omenjajo vremenske razmere ali morske tokove.

morski pesmorjeHrvaškaPag
20:04
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Znani srčni kirurg opozarja: »Prenehajte uživati tekočo smrt« (VIDEO)

Priljubljeni srčni kirurg dr. London je zadnja leta na družbenih omrežjih s svojimi nasveti postal že skorajda vplivnež. V zadnjem prispevku je navedel štiri vire tveganja, ki bistveno zmanjšajo možnosti za dolgo in zdravo življenje.
2. 5. 2026 | 20:04

