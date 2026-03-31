Družina z biomedicinsko pomočjo dobila dva otroka, nato sledil šok: »Vedela sem, da nekaj ni v redu«

Najmanj sedem britanskih družin trdi, da so v klinikah za biomedicinsko oploditev na Severnem Cipru prejele napačno semensko tekočino darovalca. Med njimi je tudi britanski par, ki je po DNK-testiranju odkril, da njuna dva otroka med seboj nista biološko povezana in da nista bila spočeta s semenom darovalca, ki sta ga izbrala.

»Že kmalu po Jamesovem rojstvu sem vedela, da nekaj ni v redu,« je tako za BBC povedala Laura. Ona in njena partnerica Beth imata dva otroka, sina Jamesa in starejšo hčer Kate. Oba sta bila spočeta z umetno oploditvijo v kliniki v turškem delu Severnega Cipra.

»Občutek nelagodja je bil ogromen«

Par je uporabil lastne jajčne celice in izbral anonimnega darovalca. Kliniki sta jasno povedali, da želita za oba otroka istega darovalca, da bi bila biološko povezana. Po Jamesovem rojstvu pa sta opazili razliko. Njegove rjave oči in olivna polt niso ustrezale niti biološki materi Beth niti opisu darovalca. To je v njiju zasejalo dvom, po skoraj desetih letih pa sta se odločili za DNK-test. Rezultati so pokazali, da noben otrok ni povezan z darovalcem, ki sta ga izbrali. Prav tako se je izkazalo, da otroka med seboj nista biološko povezana.

Severni Ciper priljubljen zaradi nižjih cen in šibke regulacije

»Občutek nelagodja je bil ogromen. Vprašanje je bilo, kaj to pomeni za najina otroka,« je povedala Beth. BBC je govoril še z družinami skupaj sedmih otrok, ki sumijo na podobne napake med postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo. Vsi primeri so povezani s klinikami na Severnem Cipru, območju, za katero ne veljajo zakoni Evropske unije in ki ga priznava le Turčija. Po besedah strokovnjakov gre za eno bolj priljubljenih destinacij za Britance, ki neplodnost zdravijo v tujini. Razlogi so nižje cene, visoka stopnja uspešnosti in šibkejša regulacija.

Družine opozorile na resne pomanjkljivosti v klinikah za oploditev. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Roman Sipic, Delo

Klinike ponujajo širok izbor anonimnih darovalcev z vsega sveta, kar privlači osebe s težavami z rodnostjo, pripadnike skupnosti LGBT in samske. Hkrati omogočajo tudi postopke, ki so v Združenem kraljestvu prepovedani, na primer izbiro spola otroka.

Vpogled v poreklo darovalca

Beth in Laura sta povedali, da sta se leta 2011 odločili ustvariti družino ter sta izbrali darovalca z imenom Finn, opisanega kot zdravega moškega, ki ne kadi in redko pije. V sporočilu, ki sta ga videli, je zapisal, da želi drugim prinesti življenje in srečo. Beth in Laura pa sta želeli, da bi imela njuna otroka vpogled v poreklo darovalca. »Pomembno nama je bilo, da vesta občutek, kdo je njun darovalec, saj je to del njune identitete,« je dejala Beth.

»Vse se je spremenilo v popolno neznanko«

Skupni stroški zdravljenja, vključno z zdravili, potovanji in nastanitvijo, so znašali okoli 16 tisoč funtov. Semenska tekočina darovalca pa je stala 2000 funtov. A razlike v Jamesovem videzu so sčasoma okrepile dvome, kar je nazadnje pripeljalo do DNK-testiranja. Zdaj ne vesta, kdo so dejanski darovalci in ali so bile opravljene zdravstvene preiskave. »Vse se je spremenilo v popolno neznanko,« je povedala Beth.