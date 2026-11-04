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Družini s petimi otroki oddal stanovanje, po izselitvi pa ga je pričakal pravi šok! Poglejte to razdejanje (FOTO)

Lastnika stanovanja je po izselitvi družine s petimi otroki pričakalo pravo razdejanje, razkrivajo fotografije.
FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr

FOTO: Index.hr
FOTO: Index.hr
FOTO: Index.hr
FOTO: Index.hr
FOTO: Index.hr
FOTO: Index.hr
FOTO: Index.hr
FOTO: Index.hr
FOTO: Index.hr
FOTO: Index.hr
FOTO: Index.hr
N. Č.
 4. 11. 2026 | 10:46
 4. 11. 2026 | 11:27
3:31
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Fotografije, na katerih lastniki razkrivajo, v kakšnem stanju so jim najemniki pustili stanovanja, vedno znova osupnejo. Ko že pomislimo, da huje skoraj ne more biti, se pojavi nov primer. Tokrat prihaja iz hrvaškega Jastrebarskega, kjer je lastnika po izselitvi najemnikov pričakal vse prej kot prijeten prizor. Razmetane smeti, luknje v stenah, uničeno pohištvo, razbita kuhalna plošča in poškodovana straniščna deska. To je le del razdejanja, ki ga je po odhodu družine s petimi otroki dokumentiral s fotografijami, o katerih poroča hrvaški portal Index.hr.

FOTO: Index.hr
FOTO: Index.hr

Hrvaški portal nam je na našo prošnjo prijazno odstopil fotografije poškodovanega stanovanja, ki jih je mediju posredoval oškodovani lastnik.

Lastnik je stanovanje pred približno dvema letoma oddal družini s petimi otroki. Danes trdi, da mu najemniki zadnjih osem mesecev niso plačevali ne najemnine ne stroškov, za seboj pa so pustili pravo razdejanje. »Ko sem jim predal stanovanje, je bilo popolnoma urejeno in sveže prepleskano. Vse je bilo v redu, zdaj pa ... Vse je vidno na fotografijah,« je povedal lastnik. Po njegovih besedah bo treba prepleskati celotno stanovanje, popraviti poškodovane stene in zamenjati razbite ploščice. Uničenih je tudi več kosov pohištva in kuhinjske opreme.

FOTO: Index.hr
FOTO: Index.hr

Dolg narasel na 5000 evrov, družina pa se ni hotela izseliti

Težave so se začele že kmalu po vselitvi. Najemniki so sprva redno poravnavali obveznosti, nato pa so začeli zamujati s plačili. Zadnjih osem mesecev naj ne bi plačali ničesar, skupni dolg pa je po lastnikovih navedbah narasel na 5000 evrov. Junija so jim zaradi približno 1000 evrov dolga odklopili elektriko, račun pa naj bi nato poravnala socialna služba.

FOTO: Index.hr
FOTO: Index.hr

Lastnik stanovanja je za Index.hr zatrdil, da je družini že maja ponudil možnost, da se izseli brez plačila zaostalih najemnin. »Rekel sem jim, naj zapustijo stanovanje in da jim ni treba ničesar plačati. Samo naj odidejo,« je pojasnil. Toda najemniki takrat niso odšli. Na koncu je poseglo sodišče, ki jim je določilo rok za izselitev do 13. novembra, stanovanje pa so zapustili že pred tem.

FOTO: Index.hr
FOTO: Index.hr

Lastnik je kritičen tudi do pristojnih služb, saj meni, da niso ustrezno zaščitile njegovih pravic. Na Hrvaškem zavodu za socialno delo so za Index.hr potrdili, da so družino obravnavali in ji zagotavljali pomoč v okviru zakonskih možnosti. Na hrvaškem ministrstvu medtem pripravljajo zakonodajne spremembe, ki bi olajšale izterjavo dolgov in pospešile postopke izselitve. Omenjeni lastnik pa ostaja s poškodovanim stanovanjem in neporavnanimi obveznostmi. »Ne more biti vsa odgovornost na najemodajalcu,« je prepričan.

FOTO: Index.hr
FOTO: Index.hr

Nedavno smo pisali tudi o slovenski vplivnici, podjetnici in nekdanji manekenki Katarini Benček je na tiktoku pokazala, kakšno škodo so turisti povzročili v njeni luksuzni vili v Istri po prvi polni sezoni oddajanja. V videoposnetku je predstavila poškodbe v hiši, od razbitih kozarcev do uničenega pohištva.

FOTO: Index.hr
FOTO: Index.hr
FOTO: Index.hr
FOTO: Index.hr
FOTO: Index.hr
FOTO: Index.hr

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