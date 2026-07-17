Družino nahrani za sedem evrov na dan

Nemara o varčevanju ne bi niti razmišljala, če je v to ne bi prisilile okoliščine. Ko je morala 42-letna Mette Kristiansen zaradi danes osemletnega sina Noaha, ki ima avtizem, pustiti službo, njen zakon pa je razpadel, se je znašla v dolgovih. »Vsak mesec sem tonila globlje v dolgove,« se spominja. Danka, ki živi v britanskem mestu Basingstoke, pa se ni vdala. Zavihala je rokave in našla načine, kako preživeti tričlansko družino s približno 206 evri na mesec oziroma manj kot sedem evrov na dan. Opazila je, da britanski trgovci ob koncu dneva močno znižajo izdelke, ki se jim približuje rok uporabe. Začela je kupovati naključne košarice poceni mesa, zelenjave in drugih živil ter si zastavila izziv: iz njih mora nastati okusno kosilo ali večerja.

Dobra hrana ni nujno draga.

»Želela sem dokazati, da je mogoče tudi iz poceni in znižanih sestavin pripraviti dobro hrano,« pravi. Kasneje je odkrila še skupnostne shrambe, organizacije, ki v Veliki Britaniji delijo socialno ogroženim presežke iz supermarketov. Uporablja tudi aplikacijo Olio, prek katere posamezniki in trgovine oddajajo hrano, ki bi sicer lahko končala v smeteh. Danes ni več v dolgovih in lahko sinovoma privošči tudi kak izlet, povezan z njunim zanimanjem za zgodovino. Dela s krajšim delovnim časom v lokalnem skupnostnem centru, svoje recepte, jedilnike in nasvete za varčevanje pa objavlja na Facebook strani A Foodie Mum on a Budget. »Dobra hrana ni nujno draga. Včasih potrebujemo le malo ustvarjalnosti, pripravljenost poskusiti kaj novega in pogum, da razmišljamo drugače,« zagotavlja.