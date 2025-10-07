Družinski član pokojnih bratov: To je grozno, uro pred tragedijo smo se slišali z njima

Kot so za 24sata potrdili s hrvaškega veleposlaništva v Sloveniji, so trupla preminulih prepeljali v Ljubljano na obdukcijo. »To je velika tragedija. Poznamo bolj kot ne vse podrobnosti. Družina in prijatelji smo zdaj zbrani v hiši, okoli 50 nas je, in ne moremo verjeti, kaj se je zgodilo,« je za 24sata povedal družinski član umrlih bratov Roka (31) in Andrije (26) Kovačeva iz Kaštela.

V nedeljo okoli 10. ure ju je skupaj s še enim hrvaškim državljanom pod vrhom gore Tosc v Julijskih Alpah zasul snežni plaz. Truplo enega Hrvata so gorski reševalci našli že kmalu, trupli drugih dveh naslednji dan.

»Del družine se je z njima nazadnje slišal v nedeljo okoli devetih zjutraj, torej uro pred tragedijo. Nista šla proti vrhu, kot se piše, ampak sta se usmerila proti planinskemu domu, tam pa ju je zasul plaz,« je povedal družinski član.

S težkim in žalostnim glasom je opisal, da brata nista storila ničesar narobe: »Čakali so, da se skupaj spustijo proti dolini, takrat pa jih je zajel plaz. V nesreči so umrli trije. Zvečer bi morali biti doma,« je še dodal in ponovno poudaril, da brata nista naredila nobene napake.

»Sneg je bil svež, pod njim pa spolzka trava in sprožil se je plaz,« je dejal družinski član za 24sata.