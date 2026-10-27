Državljani v Srbiji vdrli v prostore Vučićevih medijev: »Informer je padel«

Nezadovoljstvo delovanja provladnih medijev v Srbiji je po zmagi Študentske liste na parlamentarnih volitvah preraslo v množične proteste in napade na sedeže več televizijskih hiš. V beograjske prostore televizije Informer je vstopila skupina demonstrantov, med katerimi je bila tudi Dijana Hrka, mati ene od šestnajstih žrtev nesreče na železniški postaji v Novem Sadu. Zbrani so zahtevali javno opravičilo glavnega urednika Dragana J. Vučićevića zaradi izjav, v katerih je izpodbijal tragične posledice zrušitve nadstreška v novembru 2024.

Med prenosom oddaje v živo je prišlo do glasnega soočenja in prerivanja v studiu. Vučićević je dogajanje opisal kot »talsko krizo« ter protestnikom očital nasilje, medtem ko so navzoči zahtevali odgovornost za večletno blatenje nasprotnikov oblasti. Redni program Informerja je bil po vdoru prekinjen, del zaposlenih in urednik pa so zapustili studio. Pred poslopjem je policija s kordonom poskušala potisniti množico, pri čemer je prišlo do spopadov, uporabe solzivca in prebijanja policijskih zapor.

Demonstracije so se nato preselile pred televizijo Pink in javni servis RTS. Pred sedežem Pinka so zbrani stavbo obmetavali z jajci in steklenicami, medtem ko so vozniki s hupanjem izražali podporo protestom. RTS je medtem obstopila manjša skupina ljudi, kjer je zbiranje potekalo brez večjih izgredov.

Predstavniki Študentske liste in njihov nosilec Ilija Srdanović so se od vdorov v medijske hiše odločno distancirali ter pozvali k mirnemu razhodu. Poudarili so, da se bodo za svobodo medijev in odgovornost borili skozi parlamentarne ter institucionalne poti.

Aleksandar Vučić je dogodke označil za »nasilje brez primere« ter napad na novinarsko svobodo. Na drugi strani je Udruženje novinara Srbije pozvalo organe k zaščiti novinarjev, hkrati pa regulatorje pozvalo k preverjanju skladnosti delovanja prizadetih televizij z zakonskimi predpisi.