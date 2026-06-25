»Ljudje so jokali. Mnogi so doživeli popoln živčni zlom« USGS: »30-odstotna verjetnost, da bo 100.000 žrtev« (FOTO in VIDEO)

Venezuelo sta v sredo zvečer prizadela dva potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, zaradi česar se je porušilo nekaj stavb. Uvodoma ni bilo znano ali je bilo kaj žrtev, vendar oblasti tega ne izključujejo.

Po besedah notranjega ministra države Diosdada Cabella so se nekatere stavbe porušile, sesulo pa se je tudi več streh. »Stopnice so se odtrgale, celotna stena se je razpokala. S stropa so padale stvari. Bilo je grozno,« je povedala 54-letna bančna uslužbenka Odalis Escalona iz Caracas.

Ameriški geološki zavod (USGS) pravi, da je po drugem potresu verjetno veliko število žrtev in obsežna škoda, s 44-odstotno verjetnostjo več kot 10.000 smrtnih žrtev in 30-odstotno verjetnostjo več kot 100.000.

Do prvega potresa, katerega epicenter je bil 21 kilometrov zahodno od obalnega mesta Moron, je prišlo pozno zvečer v sredo po srednjeevropskem času, je poročala ameriška geološka služba (USGS). Minuto kasneje se je znova zatreslo 45 kilometrov stran.

FOTO: Leonardo Fernandez Viloria Reuters

FOTO: Federico Parra Afp

FOTO: Leonardo Fernandez Viloria Reuters

FOTO: Wilmer Azuaje Wilmer Azuaje Via Reuters

Potresi so prebivalce prestolnice Caracas pognali na ulice, še preden jih je Cabello pozval naj zapustijo svoje domove. Drugi potres, ki se je zgodil na globini desetih kilometrov, je v nakupovalnem središču v Caracasu sprožil paniko in krike.

Ameriška televizija CNN je medtem poročala, da so zaradi potresov v Portoriku sprožili alarm pred morebitnim cunamijem.

»Ljudje so jokali. Mnogi so doživeli popoln živčni zlom«

Prebivalec Caracasa Manuel Guevara Baro je povedal, da so bili potresi, ki so v sredo prizadeli venezuelsko prestolnico, grozljivi in ​​da česa podobnega v življenju še ni doživel. »Tudi sam sem leta 1967 doživel uničujoč potres v Caracasu, ki je prav tako terjal veliko življenj, a to ni bilo niti približno to, kar doživljamo danes,« pa je dejal Guevara Baro, ki živi v devetem nadstropju stanovanjske stavbe v soseski Los Palos Grandes.

V času potresa je bral knjigo: »Stavba se je tako močno tresla, da se nisem mogel ničesar držati. Niti hoditi nisem mogel, ker je bilo tresenje tako močno. Zdelo se je, kot da potres traja večno.« Ko je ocenil, da so se tla umirila, si je obul čevlje in se odpravil po stopnicah do izhoda iz stavbe. Hodniki so bili temni kot v prahu, ker je zmanjkalo elektrike, iz počene vodovodne cevi pa je lila voda. S sosedi se je počasi spuščal po stopnicah, dokler jim ni uspelo priti na ulico. »Ljudje so jokali. Mnogi so doživeli popoln živčni zlom,« je dramatične prizore opisal za CNN.