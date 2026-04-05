Dubaj je ostal brez gostov: »Situacija je brutalna«

Turizem v Dubaju, enem najbolj obiskanih mest na svetu, je zaradi konflikta med ZDA, Izraelom in Iranom v resni krizi. Mesto, ki je samo lani gostilo skoraj 19,6 milijona mednarodnih obiskovalcev, je danes praktično prazno.

V zadnjem mesecu so restavracije in hoteli zapuščeni, prihodkov praktično ni. Podjetnica Natasha Sideris, lastnica verige 14 lokalov z več kot tisoč zaposlenimi, je zaradi padca prihodkov za več kot 50 % morala sprejeti nekaj težkih odločitev. »Situacija je brutalna. Izbirala sem med odpuščanjem 30 % zaposlenih ali znižanjem plač – za zdaj sem izbrala slednje,« je dejala v intervjujih za tuje medije. Zaradi motenj v letalskem prometu in odpovedi tisočev letov tudi Dubajsko mednarodno letališče deluje z zmanjšano zmogljivostjo.

Zasedenost hotelov je padla na 10 % običajne. Številni hoteli so zato močno znižali cene, nekateri luksuzni celo za polovico. Veliko delavcev je že na neplačanem dopustu ali dela skrajšano, nekateri hoteli pa so začeli tudi odpuščati. Poleg tega se množično odpovedujejo rezervacije tudi za prihodnja leta, saj se dogodki ter konference prestavljajo drugam.

Oblasti Dubaja so napovedale več kot 270 milijonov dolarjev pomoči za gospodarstvo in turizem ter pripravljajo načrte za okrevanje po koncu konflikta. Kljub temu podjetniki opozarjajo, da brez hitrega izboljšanja razmer ne bodo zdržali tako dolgo. »Imamo dovolj sredstev za mesec ali dva, največ tri... kaj pa potem? Po tem bomo morali sprejemati težje odločitve. Upam, da se bo ta norost kmalu končala,« je za tuje medije dejal Mamoun Hmiden iz priljubljene turistične platforme Wego.