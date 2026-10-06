Duhovnik kljub hudim očitkom o spolni zlorabi mladoletnika napredoval: govorilo se celo, da bo postal škof

Na Hrvaškem odmeva primer duhovnika, ki je bil že več let obremenjen z očitki o spolni zlorabi mladoletnika, kljub temu pa je ostajal na pomembnih cerkvenih položajih in napredoval v hierarhiji. Po poročanju Dnevnik.hr je Hrvaška škofovska konferenca njegove mandate podaljševala tudi potem, ko so bili nekateri škofje seznanjeni z očitki, v cerkvenih krogih pa se je celo govorilo o njem kot o možnem kandidatu za škofa.

Primer sega v začetek 2000-ih

Takrat naj bi bil v Malem semenišču na zagrebški Šalati spolno zlorabljen 16-letni semeniščnik. Predsednik Hrvaške škofovske konference Dražen Kutleša je bil po navedbah Dnevnik.hr z očitki seznanjen junija 2022. Le približno pol leta pozneje pa so mu podaljšali petletni mandat v pomembnem telesu, pristojnem za katoliške šole.

Preiskava stekla, funkcije pa je obdržal

Uradna vatikanska preiskava se je začela februarja 2023. Kljub temu duhovnik ni bil takoj razrešen omenjene funkcije. Še avgusta 2025 ga je požeški škof Ivo Martinović imenoval za župnika ene od župnij, s tega mesta pa so ga razrešili šele približno leto pozneje. Duhovnik je v preteklosti napredoval tudi po drugih poteh. Pred približno desetletjem je postal kanonik, kar velja za pomembno cerkveno čast. Takratni požeški škof Antun Škvorčević pa naj bi bil z očitki seznanjen že nekaj let prej.

Bil je celo med možnimi kandidati za škofa?

Po navedbah hrvaškega portala se je o duhovniku govorilo tudi kot o možnem kandidatu za škofovsko službo. Ker so seznami kandidatov tajni, ni mogoče potrditi, ali je bil tudi uradno predlagan, znano pa je, da je užival podporo takratnega požeškega škofa in bil eden njegovih tesnejših sodelavcev.

Vatikan: očitki so verodostojni

Vatikanska preiskava je medtem končana. Po navedbah Dnevnik.hr je njen sklep, da so očitki verodostojni. Požeškemu škofu je bilo zato naloženo, naj izvede upravni kanonski postopek, ki je praviloma hitrejši od klasičnega cerkvenega sodnega postopka. Končna cerkvena odločitev pa še ni sprejeta. Iz Hrvaške škofovske konference pravijo, da je postopek trenutno ustavljen na izrecno zahtevo policije, da ne bi ogrozili civilnega postopka.