Dunaj hiti z božičnim vzdušjem in odpira sejme, čudoviti bodo

Za tiste, ki se vsako leto veselijo božičnega vzdušja in že komaj čakajo na začetek božičnih sejmov, vonja po cimetu, kuhanem vinu in praženih mandljih ter vsega drugega, kar spada zraven, je tu dobra novica. Dunaj je namreč pohitel in se že v začetku novembra spreminja v božično metropolo. Prvi božični sejem pred dvorcem Schönbrunn so namreč odprli že 6. novembra, do 14. novembra pa bo vrata odprla še večina preostalih sejmov po mestu.

Največ sejmov

Seveda Dunaj slovi kot eno najlepših božičnih mest v Evropi in je med vodilnimi tudi po številu božičnih sejmov. Letos jih bo kar 14 s skupno več kot 900 stojnicami z dobrotami in darilci. »Sejmi niso le prostor za druženje in božično nakupovanje, temveč tudi ključni gospodarski dejavnik za mesto. Lani so prinesli približno 140 milijonov evrov dobička, k temu pa je treba prišteti še izdatke turistov, ki prav zaradi prazničnega vzdušja vsako leto množično obiskujejo Dunaj,« nam pojasni Irena Smodiš, predstavnica za medije v ljubljanski Mednarodni pisarni mesta Dunaj.

Pred dunajsko mestno hišo že kraljuje 28 metrov visoko in 4,6 tone težko božično drevo, ki je letos darilo iz Tirolske. Približno 1000 lučk na njem bodo v prisotnosti dunajskega župana Michaela Ludwiga prižgali 14. novembra, ko bodo tudi uradno odprli najznamenitejši dunajski božični sejem.

Pred dunajsko mestno hišo že kraljuje 28 metrov visoko in 4,6 tone težko božično drevo.

Med Dunajčani so zelo priljubljene tudi božične vasice. Ena od njih je na Štefanovem trgu, prvič po 30 letih pa jo je mogoče videti brez delavskih odrov. »Tudi v univerzitetnem kampusu v dunajskem okrožju Alsergrund se vsako leto vije čudovita božična vasica, ki pritegne predvsem družine. Kampus je okrašen s svetlobnimi inštalacijami, ki temeljijo na motivih pravljic bratov Grimm, najmlajšim pa je na voljo raznolik program. Obiskovalci se lahko zabavajo tudi s kegljanjem na ledu, vse bolj priljubljeno božično aktivnostjo v Avstriji,« sporočajo z Dunaja.