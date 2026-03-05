Đurotu nalil čistega vina o Iranu: »Raje se drži igre, geopolitika ni zate«

Ob napadu ZDA in Izraela na cilje islamističnega režima v Teheranu, ki je v zadnjih mesecih pobil na desettisoče lastnih študentov, se je oglasil tudi igralec Branko Đurić Đuro. V tujem jeziku je napisal kritiko ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu: »Kakšno licemerje! Ko rumeni samo nakaže, da bo napadel ledeno deželo, v kateri živi 50.000 prebivalcev, se Evropejci postavijo na noge, nasprotujejo, negodujejo, ga pljuvajo, pošiljajo svoje vojake v obrambo ... Ko pa napade državo v puščavi, v kateri živi 92.000.000 ljudi, se z njim strinjajo, ga podpirajo, nekateri ga celo potrepljajo po rami ...«.

Na odgovor ni bilo treba čakati dolgo. Hrvaški novinar in akademik dr. Ivica Granić mu je pojasnil, da o mednarodni politiki očitno nima pojma: »Raje se držite igre in igranja vlog, kot ste to počeli do zdaj. Geopolitiko pa prepustite velikim fantom. To ni za vas. Vaša primerjava je nesmiselna in dejansko nevzdržna. Primerjava razpade na ključnih razlikah, ki ste jih namerno ali nenamerno spregledali. Grenlandija je kot avtonomni del Danske demokratična družba, del zveze NATO in “dvorišča” EU. Nima nikakršne agresivne zunanje politike, terorizma ali jedrskega programa, usmerjenega v uničenje drugih držav, prav tako ne izvaja množičnih usmrtitev lastnega prebivalstva. Ko je šlo za Grenlandijo in t. i. grenlandsko krizo, ni šlo za »napad na suvereno državo«, ampak za »grožnjo«.

Po drugi strani pa Iran (v kontekstu 2025–2026): gre za teokratski režim, ki desetletja sistematično krši človekove pravice. V samo nekaj dneh januarja 2026 (masaker nad protestniki) je bilo ubitih med 7.000 (potrjeno po HRANA) in več kot 36.000 ljudi po različnih virih (medicinski podatki, uhajanja iz oblasti, Iran International, Time, Guardian). Iranski režim že leta financira in oborožuje Hezbolah, Hamas, jemenske Hutije, milice v Iraku in Siriji, ter izvaja proksi napade na ladje, Izrael, Savdsko Arabijo itd. Samo v letu 2025 je bilo izvedenih več kot 2.000 usmrtitev (rekord v zadnjih več kot 35 letih), leta 2026 pa se množične represije nadaljujejo.

Islamistični režim ajatol v Teheranu je v nekaj mesecih pobil več deset tisoč protestnikov, ki so v Iranu zahtevali demokratične spremembe. FOTO: Reuters

Torej, Đuro, ko pride do napada na iranske jedrske ali vojaške cilje, mnogi v Evropi molčijo ali to podpirajo - ali vsaj ne protestirajo glasno, ker je to – logično. Iran je že desetletja glavni sponzor terorizma v regiji. Režim v ogromnem številu pobija lastno prebivalstvo, torej desetine tisočev v nekaj dneh leta 2026. Obstaja širok konsenz, da iranski jedrski program + balistične rakete + proksi vojne predstavljajo eksistencialno grožnjo Izraelu, državam Zaliva in posredno tudi Evropi, v kateri živi tudi Đuro.«

