Dva dni po pogrebu kralja Haralda V. umrla še njegova sestra, princesa Astrid (FOTO)

Le dva dneva po pogrebu norveškega kralja Haralda V. je danes umrla njegova starejša sestra, princesa Astrid, so sporočili iz kraljeve palače. Stara je bila 94 let, poročajo tuje tiskovne agencije. Princesa se je v sredo v Oslu na vozičku udeležila državnega pogreba svojega brata, 89-letnega Haralda, ki je po 35 letih na prestolu umrl 28. avgusta.

Po njeni smrti so na balkonu kraljeve palače v Oslu danes znova spustili zastavo na pol droga. »Teta Astrid je bila pomembna opora za kralja Haralda in za nas ostale v družini,« je izpostavil kralj Haakon VIII. v sporočilu, ki ga je objavila kraljeva palača. »Veliko smo se od nje naučili, in ni se bala izraziti svojega mnenja. Njena smrt je za nas velika izguba. Pogrešali jo bomo,« je dodal.

Kralj Olav na krovu na novo obnovljene kraljeve ladje »Norge« s princeso Astrid po predaji v ladjedelnici Horten Verft na Norveškem, 20. marca 1986. FOTO: Erik Thorberg Via Reuters

Zadnja leta se je princesa redko pojavljala v javnosti in je dlje časa imela zdravstvene težave. Maja so ji, tako kot pred leti njenemu bratu, vstavili srčni spodbujevalnik. Kljub temu je do zadnjega opravljala kraljeve dolžnosti. Harald in Astrid sta imela še sestro, princeso Ragnhild, ki je umrla leta 2012. Njihov oče je bil kralj Olav V., ki je vladal med letoma 1957 in 1991. Norveški kralj je sedaj 53-letni Haakon VIII., ki je očeta Haralda po njegovi smrti nasledil na prestolu.