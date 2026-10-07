Dva mlada brata prijeta zaradi ukradenih golih slik 17.000 žensk in deklet

V okviru francosko-ameriške operacije so zaprli platformo NudeLeaksTeens, ki je na spletu prodajala zasebne intimne fotografije in videoposnetke. Te so ukradli več kot 17.000 ženskam in dekletom po vsem svetu, med njimi tudi mladoletnicam, je danes sporočilo pariško tožilstvo.

Zaradi suma, da sta bila glavna upravitelja platforme, so v torek v Franciji prijeli brata, stara 21 in 25 let. Preiskovalci so jima zasegli za približno 700.000 evrov kriptovalut, med njimi tudi bitcoine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Platforma je na treh različnih spletnih straneh »prodajala pakete ukradenih intimnih fotografij in videoposnetkov, ki so jih pridobili iz različnih virov«. Nekatere so pridobili s hekerskimi vdori v račune družbenih omrežij, kot so Facebook, Instagram, TikTok in Snapchat, nekatere pa s spletnim zapeljevanjem mladoletnic. Druge so pridobili preko maščevalne pornografije, intimnih fotografij in posnetkov, ki so jih po prekinitvi razmerja na spletu brez soglasja prizadetih žensk objavili bivši partnerji.

Pariško tožilstvo je pojasnilo, da so »uporabnike spletne strani v zameno za plačilo v kriptovalutah spodbujali, da jim posredujejo identifikacijske podatke žrtev«. Te so bile navedene s svojimi pravimi imeni ter so bile glede na starost, kraj bivanja, poklic in oceno »lepote« razvrščene na lestvici od ena do deset. Tožilstvo ameriškega zveznega okrožnega sodišča v Virginiji je v ločeni izjavi sporočilo, da je platforma NudeLeaksTeens prodajala tudi »spolno eksplicitne slike in videoposnetke otrok«.

Med paketi, ki jih je prodajala, je bil namreč tudi paket s »6200 zasebnimi datotekami golih fotografij« večinoma ameriških najstnikov ali odraslih, ki so jih pridobili s hekersko pridobljenih računov. Paket je vseboval tudi posnetke spolnih zlorab otrok, so dodali. Pariško tožilstvo je vse žrtve nepooblaščenega širjenja intimnih vsebin na platformi NudeLeaksTeens, tako iz Francije kot tujine, pozvalo, naj se obrnejo na nacionalno kibernetsko enoto. Francoski tožilci so še sporočili, da so operacijo izvedli v sodelovanju z ameriškimi organi pregona v »boju proti otroški pornografiji ter širjenju in prodaji ukradenih zasebnih spolnih vsebin z ženskami«.