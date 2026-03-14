Dvajset let po filmskem pobegu Natasche Kampusch družina poroča, da je 38-letnica v zelo slabem psihičnem stanju

Njena sestra Claudia Nestelberger je v intervijuju za avstrijske medije povedala, da se je Nataschino psihološko stanje v obdobju zadnjih nekaj let ponovno močno poslabšalo. Družina ocenjuje, da se je ponovno umaknila v svoj notranji svet in da ima z okolico komaj kaj stika. »Vsi se spomnijo, kako veselo je Natascha nekoč govorila pred kamerami.

Ta energija in odprtost sta izginili. Zdaj večinoma živi v svojem svetu – kot da bi bila znova ujeta v nekakšen mentalni zapor. To je za našo družino zelo boleče in ob tem se počutimo povsem nemočne.«, je povedala. Še pred nekaj leti je Natascha v intervjujih poudarjala, da skuša ohraniti optimizem in vero v prihodnost ter da se trudi graditi življenje, ki ga je kot otrok izgubila.

Natascho je leta 1998 ugrabil Wolfgang Priklopil. FOTO: zajem zaslona, omrežje X

Nasilje, ki ga je nad njo izvajal Priklopil, je pustilo nepopravljive posledice

Njena zgodba se je začela leta 1998, ko jo je kot desetletno deklico na poti v šolo ugrabil Wolfgang Priklopil. Zaprl jo je v majhen, zvočno izoliran prostor pod garažo svoje hiše na Dunaju, kjer jo je zadrževal več kot osem let. V tem času je bila deležna hudega psihičnega, fizičnega in predvsem spolnega nasilja, izolacije in stalnega nadzora. Po dolgih letih ujetništva ji je ugrabitelj začel nekoliko bolj zaupati, zato ji je občasno dovolil, da mu pomaga pri opravilih okoli hiše. Avgusta 2006 je izkoristila trenutek nepazljivosti: med čiščenjem njegovega avtomobila je pustila prižgan sesalnik, da bi prekrila zvok korakov, in zbežala skozi sosednje vrtove. Istega dne, ko je uspela pobegniti in poiskati pomoč, je Priklopil storil samomor.

Po pobegu je Natascha Kampusch postala ena najbolj znanih žrtev ugrabitev na svetu. Poskušala je znova zgraditi življenje, napisala več knjig in javno spregovorila o posledicah travme ter opozarjala na psihološke posledice ugrabitev in zlorab. Še pred nekaj leti je v intervjujih poudarjala, da želi ohraniti optimizem in upanje za prihodnost, zato so zadnje izjave njene družine toliko bolj zaskrbljujoče. Od šokantnega prihoda domov danes 38-letne Natasche, avgusta 2006, bo letos minilo točno 20 let.