Dve evropski državi pripravljata načrt za evakuacijo prebivalstva: »Ta koridor je izjemno pomemben«

Poljska in Litva pripravljata mednarodni načrt za evakuacijo civilistov v primeru velike krize ali vojaške grožnje. Če bi bilo to potrebno, bi načrt omogočil premestitev dela prebivalcev Litve, Latvije in Estonije čez poljsko mejo. Vilmantas Vitkauskas, vodja litovskega nacionalnega centra za krizno upravljanje, je napovedal, da predlog že pripravljajo. Predstavniki Litve in Poljske analizirajo postopke, logistiko in infrastrukturne zmogljivosti. Podroben načrt bo izdelan, ko bosta Poljska in Litva dosegli ustrezen dogovor.

Priprave potekajo v okviru litovske vaje Vyčio Skliautas 2026, ki se je začela 25. septembra, da bi preizkusili nacionalni sistem mobilizacije in sodelovanje institucij v kriznih razmerah. Vaja bo trajala do 3. oktobra. Eden od njenih praktičnih delov je tudi preizkušanje postopkov za evakuacijo prebivalstva. Med vajo preverjajo sisteme za opozarjanje prebivalcev, organizacijo zbirnih mest in registracijo, prevoz ter premikanje evakuiranih oseb po različnih območjih. Poljska je prav tako vključena v delo, povezano z načrtovanjem čezmejne evakuacije. Litovske oblasti poudarjajo, da gre za usposabljanje in da izvedba vaje ne pomeni, da oblasti pričakujejo neposredno grožnjo.

Suvalski koridor je ključnega pomena

Suvalski koridor, pas ozemlja, ki povezuje Poljsko in Litvo ter s tem baltske države z drugimi zaveznicami Nata in preostankom Evropske unije, ima za načrt posebno pomembno vlogo. »Suvalski koridor je izjemno pomemben, tako z vojaškega kot logističnega vidika,« je dejal Vitkauskas.

Na območju so glavne kopenske povezave med Litvo in Poljsko. V primeru resne krize bi bila regija lahko ključna za premike vojakov in zalog ter za evakuacijo civilistov.

Poljska se pripravlja na prihod evakuiranih

Tudi Poljska se pripravlja na možnost sprejema evakuiranih prebivalcev iz baltskih držav. Litva je že izdelala lasten načrt evakuacije prebivalstva v primeru vojaške grožnje ali krize. Ena od glavnih evakuacijskih poti vodi iz Vilne proti poljski meji. Oblasti v Podlaškem vojvodstvu na Poljskem pripravljajo regijo na morebitno vlogo tranzitnega koridorja za prebivalce baltskih držav, poroča Dnevnik.hr.