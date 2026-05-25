Ebola se znova širi. Enako se je zgodilo pred 10 leti, umrlo je 11.000 ljudi (FOTO)

Trije prostovoljci Rdečega križa so umrli v Demokratični republiki Kongo, verjetno zaradi ebole. Domnevajo, da so se prostovoljci z ebolo okužili 27. marca, ko so v provinci Ituri, žarišču sedanje epidemije, delali na projektu, ki ni bil povezan s tem virusom. Čeprav se je v tistem času ebola, ki jo povzroča sev Bundibugyo, že širila po provinci Ituri, izbruh okužbe še ni bil prepoznan. Spomnimo, trenutno kot prvi primer sedanje epidemije velja medicinska sestra v provinci Ituri, ki je zaradi ebole umrla 20. aprila.

Poleg Iturija so primere ebole odkrili tudi v regijah Severni in Južni Kivu. Prostovoljci Rdečega križa sodijo med prve znane žrtve epidemije ebole v DR Kongu, ki je doslej povzročila več kot 170 smrti in 750 sumov okužbe. Medtem so v sosednji Ugandi potrdili tri nove primere okužbe, tako da se je število okuženih povzpelo na pet. V petek je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) raven tveganja za nacionalno epidemijo ebole v DR Kongo dvignila na »zelo visoko raven«. »Zdaj dvigujemo oceno tveganja na zelo visoko na nacionalni ravni, visoko na regionalni ravni ter nizko na globalni ravni,« je novinarjem povedal vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

FOTO: Gradel Muyisa Mumbere Reuters

Ebola je nalezljiva tropska bolezen

WHO je pred tem 17. maja ebolo v DR Kongu in Ugandi razglasil za mednarodno zdravstveno grožnjo. V petek je Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni opozoril tudi, da je še deset držav na celini v nevarnosti zaradi epidemije: Angola, Burundi, Srednjeafriška republika, Republika Kongo, Etiopija, Kenija, Ruanda, Južni Sudan, Tanzanija in Zambija.

Ebola je nalezljiva tropska bolezen, ki jo povzroča istoimenski virus, odkrit leta 1976. Obstaja šest sevov virusa, med njimi tudi Bundibugyo, povzročitelj sedanje epidemije. Ta sev so odkrili leta 2007 v Ugandi in je doslej povzročil dve epidemiji. Smrtnost pri tem sevu znaša med 30 in 50 odstotki. Tako kot drugi sevi ebole se Bundibugyo prenaša s stikom s krvjo in drugimi telesnimi tekočinami ter lahko povzroči gripi podobne simptome, bruhanje in drisko, nazadnje pa notranje in zunanje krvavitve, odpoved ledvic in jeter ter smrt. Za ta sev ebole ne obstajata niti cepivo niti učinkovito zdravljenje.

Po podatkih WHO dokazi kažejo, da se virus Bundibugyo neopaženo širi že približno dva meseca v provinci Ituri na severovzhodu DR Konga, blizu meje z Ugando in Sudanom. Epidemiologi zato menijo, da je dejansko število okuženih precej višje od potrjenega števila primerov. Na podlagi stopenj smrtnosti iz prejšnjih dveh epidemij, ki ju je povzročil sev Bundibugyo, in potrjenih smrti v sedanjem izbruhu bolezni bi lahko bilo že zdaj več kot 900 primerov, kaže študija modeliranja, ki jo je pripravila epidemiologinja Ruth McCabe s sodelavci na Imperial Collegeu v Londonu.

Toda negotovosti v tej oceni pomenijo, da bi število primerov lahko preseglo tisoč. Še ena velika neznanka je, kako hitro narašča število primerov, kar bi lahko pokazalo, kdaj se je epidemija začela in kako velika bi lahko postala. »Posebej pomembno je dostaviti vire v regijo in ljudem na prizadetih območjih, da bi preprečili širjenje okužbe in nadaljnjo smrtnost,« je Ruth McCabe povedala za revijo Nature.

Kako je epidemija ebole v provinci Ituri izbruhnila, še ni znano, vendar se znanstveniki osredotočajo na sadne netopirje. Ti so rezervoar virusa ebole in so v tej provinci zelo razširjeni. Tudi prejšnje epidemije, vključno z doslej najbolj smrtonosno med letoma 2014 in 2016, ko je umrlo 11.300 ljudi od 28.600 okuženih, so bile posledica prenosa virusa z netopirjev na druge živali ali ljudi, poroča jutarnji.hr.